İstanbul'un Çatalca ilçesinde patlayıcı yüklü jet ski bulundu

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(İSTANBUL) - İstanbul'un Çatalca ilçesi Yalıköy sahilinde patlayıcı yüklü jet ski bulundu. Güvenlik güçleri alarma geçerken, Ukrayna donanmasına ait olduğu ve sürüklenerek Yalıköy sahiline ulaştığı tahmin edilen jet ski bölgeye ulaşan S.A.S timleri tarafından güvenlik altına alındı. İstanbul Valiliğinden, "3 metre boyunda, 1 metre genişliğinde olan insansız deniz aracının Karadeniz'in kuzeyinden geldiğinin değerlendirildiği" belirtildi.

İstanbul'un Çatalca ilçesi Yalıköy sahilinde patlayıcı yüksü jet ski bulundu. Jet skinin, Ukrayna donanmasına ait olduğu ve sürüklenerek Yalıköy s sahiline ulaştığı tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"25 Temmuz Perşembe Günü saat 12.00 sıralarında, menşei henüz belirlenemeyen bir insansız deniz aracı Çatalca ilçesi Yalıköy sahiline vurmuştur. Olay yerine ivedilikle Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri sevk edilmiştir. Olay yeri, güvenlik çemberine alınmış, çevrede bulunan vatandaşların da güvenlik çemberinin dışına çıkarılmaları sağlanmıştır. 3 metre boyunda, 1 metre genişliğinde olan ve Karadeniz'in kuzeyinden geldiği değerlendirilen insansız deniz aracı, bölgeye intikal eden S.A.S. timleri tarafından güvenlik altına alınmıştır."