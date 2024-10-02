İstanbul'un Kurtuluşu 101. Yılında Coşkuyla Kutlanacak - Son Dakika
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İstanbul'un Kurtuluşu 101. Yılında Coşkuyla Kutlanacak

İstanbul\'un Kurtuluşu 101. Yılında Coşkuyla Kutlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentin kurtuluşunun 101. yılını konserler, atölyeler ve söyleşilerle kutlayacak. Etkinlikler 2-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek ve 6 Ekim'de Melek Mosso sahne alacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine de o gün ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sunulacak.

02.10.2024 14:16  Güncelleme: 14:17
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin kurtuluşunun 101'inci yılını konserlerle, atölyelerle ve söyleşilerle dolu 5 günlük bir etkinlik programıyla kutlamaya hazırlanıyor. 6 Ekim'de şarkıcı Melek Mosso, Beşiktaş Meydanı'nda sahne alacak ve o gün kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım hizmeti de ücretsiz sunulacak.

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılını İBB, bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. 2-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle İstanbullular, şehrin kurtuluşunu atölyeler, konserler ve söyleşiler eşliğinde anacak. Kutlamalar, 6 Ekim Pazar günü Beşiktaş Meydanı'nda yapılacak ücretsiz konserle ve gösterilerle son bulacak. Ünlü sanatçı Melek Mosso, bu özel geceye sahne performansıyla renk katacak.

Ayrıca İBB, İstanbul'un kurtuluş günü olan 6 Ekim Pazar günü, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sunacak.

Taksim Maksemi Cumhuriyet Müzesi, Anadolu Hisarı, İBB Atatürk Müzesi, Artİstanbul Feshane ve Beşiktaş Meydanı gibi önemli mekanlar; konserlere, söyleşilere ve atölyelere ev sahipliği yapacak. Tarihseverler için bir önemli etkinlik de tarihçi Emrah Safa Gürkan'ın 5 Ekim Cumartesi günü Beyoğlu Sineması'nda vereceği "Milli Mücadele ve İstanbul: İşgalden Kurtuluşa" başlıklı söyleşisi olacak. Gürkan, İstanbul'un işgal döneminden kurtuluş sürecine dair tarihsel bir perspektif sunacak.

Müzik tutkunları ise Dilek Türkan'ın 6 Ekim Pazar günü Metrohan'da saat 14.00'te gerçekleştireceği "İstanbul Şarkıları" konserinde İstanbul'un eşsiz müzikal mirasını dinleme fırsatı bulacak.

Kaynak: ANKA

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