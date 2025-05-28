İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa kampüsünde korkutan yangın

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa'nın kampüsü içerisindeki inşaatın deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
İstanbul Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya ait kampüsün içerisinde Veterinerlik Fakültesi İnşaatı'nın depo olarak kullanılan kısmındaki malzemelerin arasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Depodan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine kampüse polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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