İstanbul Üniversitesi Zooloji Koleksiyonu'ndaki Nadir Böcek Türleri Ormanya'da Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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İstanbul Üniversitesi Zooloji Koleksiyonu'ndaki Nadir Böcek Türleri Ormanya'da Ziyarete Açıldı

İstanbul Üniversitesi Zooloji Koleksiyonu\'ndaki Nadir Böcek Türleri Ormanya\'da Ziyarete Açıldı

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümüne ait Zooloji Koleksiyonu'nda bulunan nadir böcek türleri, çocuklar için Ormanya'da sergilenmeye başlandı. Ziyaretçiler, sopa böceği, golyat böceği, çekirgeler, yusufçuklar ve parıltılı mücevher böceği gibi farklı türleri keşfetme imkanı buldu. Ayrıca, bombus arıları ve ipek böceklerinin yaşam döngüleri hakkında bilgiler verildi. Etkinlik, çocukların böcekleri tanıması ve doğayla etkileşimini artırmayı hedefliyor.

23.04.2024 13:24
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İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünün 1725 örnek bulunan "Zooloji Koleksiyonu"nda yer alan bazı nadir böcek türleri, çocuklar için Ormanya'da ziyarete açıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ormanya'da kurulan etkinlik alanlarını ziyaret edenler, İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerince sopa böceği, Afrika'ya özgü golyat böceği, çekirgeler, yusufçuklar, parıltılı mücevher böceği örneklerinin gösterildiği Böcek Oteli alanında farklı türleri keşfetme imkanı buldu.

Öğretim üyelerinin, doğal florada tozlaşmaya katkısıyla bilinen bombus arıları ile ipek böceklerinin yaşam döngüleri hakkında bilgiler vermesi, ziyaretçilerce yoğun ilgiyle takip edildi.

Dr. Öğretim Üyesi Fatih Dikmen, AA muhabirine, böcekleri çocuklara tanıtmak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Böcek Oteli içinde böceklerin farklı dünyalarını tanıtacak etkinlikler tasarladıklarını aktaran Dikmen, gelen misafirlerin, özellikle çocukların farklı türde böcekleri incelemesini sağladıklarını dile getirdi.

Dikmen, özellikle bombus arı yuvası veya çeşitli canlıların yaşam döngülerini anlatmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Hem canlı örnekleri inceliyorlar hem böcek koleksiyonlarının nasıl yapıldığını merak ediyorlar. Onları öğreniyorlar. Çeşitli yönleriyle böceklerin hayatımıza olan etkilerini onlara anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ziyaretçilere dünyanın farklı yerlerindeki farklı çeşitlilikteki böcekleri, Türkiye'de göremedikleri pek çok türdeki böceği inceleme fırsatı sunduklarını anlatan Dikmen, şöyle devam etti:

"Böcekler aslında dünyada çok çeşitli. Yani neredeyse bir milyon civarında türü var. Sadece kelebek, karınca, arı, sinek gibi bildiğimiz kalıpların dışında da renklerle yaşadıklarını, farklı boyutlarda olabildiklerini gösterdiğimiz, çeşitli örneklerle tanıttığımız bir çalışma. Pek çok insanda böcek korkusu var. Bu anlamda çocuk yaşta daha böcekleri ve doğayı merak etmelerini, tanımalarını doğadan, böceklerden korkmamalarını ve etkileşimini sağlamalarını hedefliyoruz."

Dikmen, İstanbul Üniversitesi Zooloji Koleksiyonu'nda yer alan 1000 böcek örneğinden bazılarını Ormanya'ya getirebildiklerini, bu imkanı sağladıkları, koleksiyondan özel seçilen böcekleri Böcek Oteli'nde sergiledikleri için yetkililere teşekkür etti.

Ziyaretçi Hüseyin Can ise 23 Nisan etkinlikleri için ailesiyle Ormanya'ya geldiklerini belirterek, böcek sergisinin, kendilerini en çok heyecanlandıran alanlar arasında yer aldığını kaydetti.

Can, doğada görünce korktukları, tiksindikleri böcekleri yakından tanıma, arıların tozlaşmaya katkısı, ipek böceğinin yaşam döngüsü gibi bilgileri edinme fırsatı bulduklarını belirtti.

Kaynak: AA

İstanbul Üniversitesi, Çocuk, Doğa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Üniversitesi Zooloji Koleksiyonu'ndaki Nadir Böcek Türleri Ormanya'da Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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