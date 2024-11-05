İstanbul Valiliğinden şehit Deniz Teğmen Öz için taziye mesajı

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İstanbul Valiliği, İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz için taziye mesajı yayımladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kahraman Mehmetçiğimizin ruhu şad, makamı ali olsun. Kederli ailemizin, ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.