İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı bayramlaşma töreninde trafik kurallarına dikkat çekti

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Haber: Edda Sönmez-Kamera: Onur Dursun

(İSTANBUL) İstanbul Valisi Davut Gül'ün ev sahipliğinde Kurban Bayramı bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Vali Davut Gül, törende katılanların bayramını tebrik etti ve trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

İstanbul Valiliği Fuaye Salonu'nda düzenlenen programa; İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis 1. Başkanı Nuri Aslan, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, adli yargı mensupları, ilgili kurumların müdürleri, bölge müdürleri ve valilik personelleri katıldı.

Bayramlaşma töreni öncesi konuşan bayram tatilinde uzun yola çıkanların trafik kurallarına uymalarının önemli olduğunu dile Gül, şunları söyledi:

"Her bayram öncesinde olduğu burada yüz yüze bayramlaşmak aynı şehirde oturup, birbirimizle mesajlaşmamak, birbirimizi telefonla aramamak için ayaküstü bayramlaşıyoruz. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Kurban Bayramı tatili 9 gün, dolayısıyla önümüzde uzun bir tatil dönemi var. Okullar tatil oldu. Çocuklarımız, ailelerimiz memleketlerine, tatil beldelerine gidecekler. İki gün önceki programımızda da söyledik. Trafik ve dikkat birinci önceliğimiz. Ağız tadıyla giderler, sağ salim gelirler. Ben, hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Allah nicelerine kavuşturmayı nasip etsin. Ailelerinizle, çocuklarınızla birlikte ülkemizde özgür bir şekilde bayram kutlamayı nasip etsin"