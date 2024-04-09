İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı'nı bayram tadında idrak etmek için tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.
Vali Gül, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, cömertliğin zirveleştiği bolluk, bereket, merhamet ve dayanışma ayı Ramazan-ı Şerif'in manevi ikliminde hep beraber soluklanıldığını belirterek, "Yetimi, muhtacı, fakiri gözettik, birbirimize sahip çıktık. Dargınlık ve kırgınlıkları unuttuk. Şükürler olsun, bir bayrama daha kavuştuk. Kalplerimizi birbirine daha da yakınlaştıran, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olan bu müstesna günlere bizleri ulaştıran Rabbimize hamdolsun." ifadelerini kullandı.
Her bayram olduğu gibi bu bayram da eş dost, konu komşunun ziyaret edileceğini bildiren Gül, şunları kaydetti:
"Bir arada olmanın sevincini yaşayacağız, dostlukları temize çekeceğiz. Bayramı, bayram tadında idrak etmek için bizler de tüm tedbirlerimizi aldık. İlgili birimlerimizle bayram süresince hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız. Bayram tatilinde sıla hasretiyle memleketlerine gidecek kardeşlerimiz lütfen dikkatli olalım. Yorgun, dalgın, uykusuz yola çıkmayalım. Bizi bekleyenlerin, yolumuzu gözleyenlerin gözünü yolda bırakmayalım. Sağlıcakla gidip sağlıcakla dönelim."
Gül, şöyle devam etti:
"Başta vatan için evlatlarını feda eden şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz olmak üzere milletimizin her bir ferdinin, gönül coğrafyamızda, dünyanın dört bir yanında yaşayan kardeşlerimizin ve İstanbullu hemşehrilerimin bayramlarını tebrik ediyorum. Bayramın vatanımıza, milletimize ve tüm insanlığa huzur ve esenlikler getirmesini diliyorum. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla, birlikte nice bayramlara."
???????
Son Dakika › Güncel › İstanbul Valisi Davut Gül: Tüm tedbirleri aldık, bayramı bayram tadında idrak edeceğiz - Son Dakika
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapılan huzur ve güven operasyonları sonucunda hırsızlık ve benzeri suçlardan 39 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 14 tabanca ve 4500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan 241 şahsı yakaladı. Ayrıca evden hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı ve hayvan hırsızlığı suçlarından aranan 12 şüpheli de yakalandı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Rektör Özölçer mesajında Ramazan Bayramı'nın önemine vurgu yaparak, barış, huzur ve mutluluk dileklerini iletti. Ayrıca, Filistin'de devam eden soykırımın sona ermesi için dualar edildiğini belirtti.
Gaziantep'in Yavuzeli İlçesinde meydana gelen kazada, babasının kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Baba, traktörüyle evine dönerken oğlunu fark etmeyerek üzerinden geçti. Olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Kent genelinde etkili olan yağışlar bazı olumsuzluklara sebep olurken vatandaşlar uyarıldı.
Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında yapılan meclis toplantısında yeni dönemin ilk kararları alındı ve 2023 yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynayacağı maçta stadyumun üstünü kapatmak için UEFA'dan özel izin aldı. Restorasyon çalışmaları sonucunda 1 milyar Euro'ya mal olan Santiago Bernabeu Stadyumu, erken final maçında Real Madrid'e ev sahipliği yapacak. Maçta Real Madrid'de D.Alaba ve Courtois sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekken, Manchester City'de Nathan Ake ve Walker'ın forma giymesi beklenmiyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?