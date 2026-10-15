İstanbul Valisi Gül, 2 vatandaşın vefat ettiğini bildirdi, 3 vatandaşın durumu iyi - Son Dakika
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İstanbul Valisi Gül, 2 vatandaşın vefat ettiğini bildirdi, 3 vatandaşın durumu iyi

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İstanbul Valisi Gül, vefat eden 2 vatandaş için Allah'tan rahmet diledi. Gül, hastanede tedavi gören 3 vatandaşın hayati tehlikesi olmadığını ve durumlarının iyi olduğunu belirtti.

İstanbul Valisi Gül: "Vefat eden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 3 vatandaşımız hastanede tedavi görüyorlar, hayati tehlikeleri yok, durumları iyi."

Kaynak: AA
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