İstanbul Valisi Gül, 2 vatandaşın vefat ettiğini bildirdi, 3 vatandaşın durumu iyi

İstanbul Valisi Gül, 2 vatandaşın vefat ettiğini bildirdi, 3 vatandaşın durumu iyiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Valisi Gül, vefat eden 2 vatandaş için Allah'tan rahmet diledi. Gül, hastanede tedavi gören 3 vatandaşın hayati tehlikesi olmadığını ve durumlarının iyi olduğunu belirtti.
İstanbul Valisi Gül: "Vefat eden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 3 vatandaşımız hastanede tedavi görüyorlar, hayati tehlikeleri yok, durumları iyi."
Kaynak: AA
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