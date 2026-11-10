İstanbul Valisi Gül, Atatürk\'ün ölümünün 88. yıl dönümünde 71 numaralı odayı ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki çelenk sunma töreni ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki anma programının ardından saraya gelen Vali Gül'e, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ramazan Özoğul eşlik etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, 10 Kasım 1938'de hayatını kaybettiği sarayın Harem bölümündeki 71 numaralı odasını ziyaret eden Vali Gül ve beraberindeki protokol üyeleri, Atatürk'ün Türk bayrağı serili yatağının üzerine çiçek buketi bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Heyet ziyaretin ardından Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Camisi'nde düzenlenecek mevlit ve dua programına katılmak üzere buradan ayrıldı.