İstanbul Valisi, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında yaşamını yitiren vatandaşların ailelerini ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Gül, Küçükçekmece'de Sinan Yılmaz, Sarıyer'de Onur Aladağ, Mehmet Okumuş, Gökay Tevlek, Mahmut Emin Kaya ve Efe Demir'in aileleri ile Beşiktaş'ta Özkan Baş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ile Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün de eşlik ettiği ziyaretlerde, ilçe müftüleri tarafından vefat eden vatandaşlar için dua okundu.
Vali Gül ziyaretlerinde, ailelerin maddi ve manevi yanlarında olduklarını dile getirerek, başsağlığı dileklerini iletti.
Gece kulübünde 2 Nisan'da yapılan tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.
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