İstanbul ve Ankara Baroları'ndan İmamoğlu'nun Diploması Hakkında Ortak Açıklama - Son Dakika
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İstanbul ve Ankara Baroları'ndan İmamoğlu'nun Diploması Hakkında Ortak Açıklama

İstanbul ve Ankara Baroları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, bu kararın geri alınması gerektiğini belirttiler. Açıklamalarında, iptal işleminin hukuki değil siyasi bir saikle yapıldığına dikkat çekildi.

19.03.2025 01:44  Güncelleme: 02:55
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(ANKARA) - İstanbul Barosu ve Ankara Barosu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin hukuka aykırı olduğunu bildirdi. İki baro tarafından yapılan açıklamada, bu işlemin bir an önce geri alınması gerektiği vurgulandı.

İstanbul Barosu ve Ankara Barosu, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İstanbul Barosu tarafından yapılan açıklamada, iptal işleminin hukuksuz olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 28 kişinin, 35 yıl önce yatay geçiş şartlarını sağlayarak aldıkları lisans diplomalarının iptal edilmesi hukuk güvenliğinin açık ihlalidir. İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, bu işlemin nasıl tesis edildiğini gerekçesi ile açıklamamış, toplumun bilgilenme hakkını hiçe saymıştır. İdare hukukuna hakim olan 'usulde ve yetkide paralellik ilkesi' gereği ancak işlemi tesis eden İşletme Fakültesi Dekanlığınca geri alınabilir. Dolayısıyla, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulunun almış olduğu karar açıkça 'yetki gaspı' ve 'usul saptırması' içermekle, hukuken sakat bir işlemdir.

Ancak esas sorun, meselenin 'idari işlem' krizinden öte toplumsal ve siyasal bir kriz niteliğinde olmasıdır. Zira Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını açıklamaya hazırlandığı bir süreçte bu kararın alınması seçilme hakkına yönelen bir engelleme ile Anayasa m. 2'de tanımlanan Türkiye Cumhuriyetinin demokratik devlet olma özelliği ile bağdaşmamaktadır. Siyasal iktidarın muhalefet adaylarına yönelik engelleme girişimi kabul edilemez. Sonuç olarak, bu karar ile diploması iptal edilen sadece Ekrem İmamoğlu değil tüm yurttaşların hukuk güvenliğidir. İstanbul Barosu olarak, Cumhuriyetin Anayasa tarafından teminat altına alınmış olan temel niteliklerinin sarsılmasından, yurttaşların en temel hak ve özgürlüklerinin sistematik olarak ihlal edilmesinden son derece kaygı duyuyor ve öncelikle İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulunu 'işlemini geri almaya' ve tüm Anayasal kurumları hukuka uygun davranmaya çağırıyoruz."

Ankara Barosu: Toplumun iradesini yönlendirmeye yönelik açık bir müdahaledir

Ankara Barosu, tarafından yapılan açıklamada bu karardan bir an önce dönülmesi gerektiği belirtildi. Açıklama şu şekilde:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve bir sonraki Cumhurbaşkanı Seçimlerinde aday olduğunu açıklayan Ekrem İmamoğlu'nun ve aynı dönem İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapan 37 kişinin daha yatay geçiş işlemlerinin iptal edildiği, İmamoğlu dahil 28 kişinin buna bağlı olarak lisans diplomasının İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından iptal edildiği bilgisi basına yansımıştır. İşlemler, yetki ve usulde paralellik ilkesi gereği ancak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından geri alınabilecek olup, Üniversite Yönetim Kurulunun, Fakülte'nin hiyerarşik amiri olmaması nedeniyle bu işlemleri gerçekleştirmesi yetki yönünden hukuka aykırıdır. Bununla birlikte hukuk devleti olmanın en önemli gerekliliklerinden olan kazanılmış hakların korunmasını ilkesini hiçe sayan iptal işlemleri, idarenin iş ve işlemlerine güveni de ortadan kaldırmaktadır.

Türkiye'nin en büyük kentinin Belediye Başkanı olan ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde adaylığını açıklayan bir ismin eğitim geçmişinin, seçim süreci yaklaşırken tartışmaya açılması, toplumun iradesini yönlendirmeye yönelik açık bir müdahaledir. Ancak asıl tehlikeli olan, bu kararın hukuki değil, siyasi bir saikle alınmış olmasıdır. Ankara Barosu olarak; hukukun üstünlüğü, seçme ve seçilme hakkının, ulusal egemenliğin seçimlerdeki en temel ilke olduğu inancıyla, yargı ve yürütmenin siyasete alet edilmesi pratiğinden derhal dönülmesi gerektiğini ifade eder, hukuka aykırı sürecin takipçisi olacağımızı belirtiriz. Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, Politika, İstanbul, Ankara, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul ve Ankara Baroları'ndan İmamoğlu'nun Diploması Hakkında Ortak Açıklama - Son Dakika

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