İstanbul ve Ankara itfaiyeleri İzmir'deki yangına müdahale için yola çıktı - Son Dakika
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İstanbul ve Ankara itfaiyeleri İzmir'deki yangına müdahale için yola çıktı

İstanbul ve Ankara itfaiyeleri İzmir\'deki yangına müdahale için yola çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri itfaiyelerinin İzmir'deki yangına müdahale etmek için yola çıktığını açıkladı.

17.08.2024 00:49  Güncelleme: 00:50
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve Ankara Büyükşehir Belediyemiz itfaiyeleri İzmir'deki yangına müdahale etmek için yoldalar" dedi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda başlayan ve ormanlık alana yakın yerleşim yerlerine sıçrayan yangına ilişkin açıklama yapan CHP Genel başaknı Özgür Özel, "İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve Ankara Büyükşehir Belediyemiz itfaiyeleri İzmir'deki yangına müdahale etmek için yoldalar" ifadelerine yer verdi.

Özel'in X hesabından yaptığı açıklama şöye:

"İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve Ankara Büyükşehir Belediyemiz itfaiyeleri İzmir'deki yangına müdahale etmek için yoldalar. Sn. Cemil Tugay ile sürekli iletişim halindeyiz. Sn. Ekrem İmamoğlu ve Sn. Mansur Yavaş ile birlikte süreci yakından takip ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul ve Ankara itfaiyeleri İzmir'deki yangına müdahale için yola çıktı - Son Dakika

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