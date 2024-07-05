İstanbul ve Bartın'da silah ruhsatı usulsüzlüğü operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul ve Bartın'da silah ruhsatı usulsüzlüğü operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul merkezli iki ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, silah ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yaptığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sahte belge kullanarak silah ruhsatı alan kişilere yardımcı olunduğu ve kapsamlı doktor kontrollerinin atlandığı tespit edildi. Operasyon sonucunda 4 tabanca, yivsiz tüfek, 850 fişek ve 6 sahte silah ruhsatı ele geçirildi.

05.07.2024 10:45
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İstanbul merkezli iki ilde silah ruhsatı işlemlerinde usulsüzlüğe yönelik eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

Soruşturma sonucu, ilk defa silah ruhsatı almak için sağlık raporuna başvuran kişilerin bir kamu hastanesinin güvenlik görevlilerinin aracılığıyla kendilerine ait olmayan eski tarihli bir silah ruhsatı fotokopisinden yararlandırıldığı, yenileme ruhsatı almak üzere sağlık raporlarından olumlu sonuç almaları için kolaylık sağlandığı belirlendi.

Silah ruhsatı alacak kişilere uygulanan kapsamlı doktor kontrollerinin de atlandığı, sağlık kurulunda görevli doktorlara daha önceden ruhsatları varmış izlenimi uyandırıp, kontrollerin daha hafif muayeneler şeklinde gerçekleştiği tespit edildi.

Böylece, kapsamlı doktor kontrollerine girdikleri takdirde ruhsat almaya haiz olmadığı ortaya çıkacak kişilerin sahtecilik yöntemleriyle silahlanmalarına yol açıldığı anlaşıldı.

Şüphelilerin yenileme ruhsatı alabilmek için hastaneye sundukları silah taşıma ruhsat kartı fotokopilerinin de sahte olduğu saptandı.

İstanbul ve Bartın'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda 4 tabanca, yivsiz tüfek, 850 fişek ve 6 silah ruhsatı ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul ve Bartın'da silah ruhsatı usulsüzlüğü operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul ve Bartın'da silah ruhsatı usulsüzlüğü operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
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