İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 2 organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 2 organize suç örgütü çökertildi

İstanbul ve İzmir\'de düzenlenen operasyonlarda 2 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen Kafes-41 operasyonlarıyla 2 organize suç örgütünün çökertildiğini ve 61 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda elebaşları da dahil olmak üzere birçok suçlu yakalanırken, çok sayıda silah ve diğer suç delilleri ele geçirildi.

16.02.2024 08:35  Güncelleme: 08:38
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen Kafes-41 operasyonlarıyla 2 organize suç örgütünün çökertildiğini, aralarında elebaşlarının da olduğu 61 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İzmir'de elebaşılığını kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütü ile İstanbul'da elebaşılığını ulusal aranma kaydı bulunan Ferhat Delen'in yaptığı organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 61 şüphelinin yakalandığı, 37 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği ve 3 çelik yelek ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, şüphelilerin, 2 cinayet, 2 kasten öldürmeye teşebbüs, 11 kasten yaralama ve çok sayıda silahlı çatışma, yağma ve haraç alma olayı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 2 organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 2 organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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