İstanbul ve Kocaeli\'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması: 6 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'teki bir güzellik salonu ile Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir galeriye motosikletli şüphelilerin ateş açmasına ilişkin çalışma başlattı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşinin iş yerinin kurşunlanması olayını azmettirdiği öne sürüldü.

Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda ise otomatik silah, tabanca, 58 mermi ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.