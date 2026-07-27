İstanbul ve Sakarya’da dev uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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İstanbul ve Sakarya’da dev uyuşturucu operasyonu

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İstanbul ve Sakarya Emniyet Müdürlükleri'nin ortak operasyonunda 339 kilogram 700 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Narkotik ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Sakarya'da belirlenen 5 ikamet, 2 iş yeri ve bir TIR'a eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

İstanbul ve Sakarya Emniyet Müdürlükleri'nin ortaklaşa düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 339 kilogram 700 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edilecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuna yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen müşterek çalışmalarda, Sakarya'da uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler tespit edildi.

8 ADRES VE TIR'A EŞ ZAMANLI BASKIN

Ekipler, dün belirlenen 5 ikamet adresi, 2 iş yeri ile çekiciye eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki detaylı aramalarda toplam 339 kilogram 700 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu kapsamında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Narkotik, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul ve Sakarya’da dev uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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