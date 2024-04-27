İstanbul ve Tekirdağ\'da gerçekleştirilen operasyonda 41 kişi gözaltına alındı

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(İSTANBUL) Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul ve Tekirdağ'da İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonda 14 doktor, 17 hemşire ve 8 hastane görevlisi'nin de aralarında bulunduğu 41 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Şüpheliler hakkında özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerine usulsüz bebek hasta sevki dahil bazı suçlamalarla işlem yapıldığı belirtildi.