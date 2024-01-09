İstanbul ve Yalova\'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama

İstanbul ve Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Şüphelilerin çevre illere getirmeye başladığı uyuşturucuların dağıtımını İstanbul'dan yapmak istediklerini belirleyen ekipler, uzun süre teknik ve fiziki takip yaptı.

İstanbul ve Yalova'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda ise 102 bin 360 uyuşturucu hap, 395 kilogram uyuşturucu ile 109 kilogram aseton ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, uyuşturucu imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 46 ilde düzenlenen "Narkogüç-42" operasyonunda 364 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

Operasyon kapsamında İstanbul merkezli gerçekleşen çalışmada da 10 şüphelinin yakalandığı bildirilmişti.