İstanbul'da 100 bin konut kura çekimi tamamlandı
İstanbul'da 100 bin konut kura çekimi tamamlandı

27.04.2026 17:05
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 100 bin konut kura çekiminin gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakan Kurum, "Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk. Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da gerçekleştirilen 100 bin sosyal konutun kura çekimlerinin tamamlandığını duyurdu. İstanbul’daki son çekilişle birlikte Türkiye’nin 81 ilinde tüm kura süreçlerinin sona erdiğini belirten Kurum, büyük konut hamlesinde önemli bir aşamanın geride kaldığını vurguladı.

100 BİN YUVANIN SAHİPLERİ BELİRLENDİ

Bakan Kurum, kura çekimlerinin ardından çalışmaların inşaat aşamasına yoğunlaşacağını ifade ederek, şunları söyledi: "Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam ? İstanbul’da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri http://toki.gov.tr’den öğrenebilirsiniz.

"HIZLA TEMELLERİ ATILACAK"

Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk. Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun."

