İstanbul\'da dev güvenlik operasyonu: Yüzlerce gözaltı

İstanbul'da düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 396 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 819 kişi gözaltına alındı.

İKİ AŞAMALI UYGULAMA

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı olarak yapıldı.

İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 195 noktada 1209 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1104 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

819 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Uygulama kapsamında 315 bin 909 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 396 şüphelinin de bulunduğu toplam 819 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 18 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 180 fişek, 607 gram uyuşturucu madde, 618 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 405 lira ve 200 dolar ele geçirildi.

YÜZLERCE İŞ YERİ DE DENETLENDİ

Ekiplerce 519 umuma açık iş yeri denetlenirken, 5 iş yerine işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 41 bin 292 araç ile 2 bin 40 motosiklet kontrol edildi, 2 bin 528 araç ve motosiklet ile 67 sürücüye işlem uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde, kurallara uymayan sürücülere 3 milyon 461 bin 14 lira idari para cezası uygulandı.