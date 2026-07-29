İstanbul'da TEM Otoyolu'nda midibüs devrildi - Son Dakika
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İstanbul'da TEM Otoyolu'nda midibüs devrildi

İstanbul\'da TEM Otoyolu\'nda midibüs devrildi
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TEM Otoyolu'nun Sarıyer mevkisinde midibüsün devrilmesi sonucu bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEM Otoyolu'nun Sarıyer mevkisinde midibüsün devrilmesi sonucu bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEM Otoyolu'nda ilerleyen midibüs, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak Sarıyer-Beşiktaş ayrımında devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralıların bulunduğu kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa Yakası istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA

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