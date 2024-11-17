İstasyon Gaziantep Açıldı: Dijital Dönüşüme Öncelik Verilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstasyon Gaziantep Açıldı: Dijital Dönüşüme Öncelik Verilecek

Gaziantep'in sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek amacıyla kurulan İstasyon Gaziantep'in açılışı, önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Merkez, genç girişimcileri destekleyerek dijital dönüşüm süreçlerine liderlik etmeyi hedefliyor.

17.11.2024 00:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstasyon Gaziantep'in açılışı yapıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'in sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek, dijital dönüşüm süreçlerine liderlik etmek ve güçlü bir girişimcilik ekosistemi oluşturmak amacıyla hayata geçirilen İstasyon Gaziantep'in açılışı kurdele kesimiyle yapıldı.

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Habitat Derneği iş birliğiyle kurulan ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi, dijital dönüşüm süreçlerine liderlik etmeyi ve güçlü bir girişimcilik ekosistemi oluşturmayı amaçlayan İstasyon Gaziantep'in açılışı törenle yapıldı. Törene Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, milletvekilleri, iş insanları, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

"Gençlerimizin geleceğe umutla bakmasını sağlayacak değerli bir merkezin açılışını yapıyoruz"

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, "Bugün burada gençlerimizin geleceği umutla bakmasını sağlayacak şehrimizin yenilik potansiyelini açığa çıkaracak çok değerli bir merkezin açılışını yapıyoruz. İstasyon Gaziantep şehrimizin dijital dönüşümünde öncü rol üstlenmesinin yanı sıra güçlü bir girişimcilik ekosistemi kurmasını ulusal ve uluslararası alanında rekabet gücünü arttırmasını hedefleyen bir merkez. İşbirliği ruhuyla hareket ederek bu merkezin şehrimize kazandırılmasında bize yol arkadaşlığı yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne, Büyükşehir Belediyesine, Habitat Derneğine ve Gaziantep Genç Girişimler Kurulumuza teşekkür ediyorum" dedi.

"Gaziantep'imize istasyon Gaziantep'in hayırlı olmasını diliyorum"

İstasyon Gaziantep ile ilgili bilgi veren ve hayırlı olmasını dileyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İstasyon bildiğimiz istasyon demek. Buraya gelecek duracak öğrenecek ve yoluna devam edip gidecek ve büyüyecek. Bütün mesele bu. Böyle bir tesisin hayata geçmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu vizyondan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Burada dijitalleşme, dijitalleşme deyince aklımıza her şey gelebiliyor ama dijitalleşme ürünleri artık kapı kapı satmak değil ürünleri dijital pazarlarda dünyaya ulaştırmaktır. Bu bunun için müthiş bir fırsat. Bunların hepsinin üretildiği ve girişimcilerin bir araya geldiği bu ekosistemin olduğu bir yer. Gaziantep'imize istasyon Gaziantep'in hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"İstasyon Gaziantep teori ile pratiği birleştiriyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, "İstasyon Gaziantep teori ile pratiği birleştiriyor. İstasyon durak anlamına durmak anlamına gelir. Durup ilerlemek anlamına gelir. İstasyon burada kümeleştiriyor, durduruyor ve ilerletiyor. Bu merkezin hayata geçmesinde emeği olan herkese özellikle meta'ya habitata teşekkür ediyorum. Bu merkez sayesinde daha hızlı bir şekilde girişimciliğimizi çoğaltacağız" şeklinde konuştu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise İstasyon Gaziantep'in gençleri daha donanımlı hale getirerek geliştireceğini ifade ederek, "Burası bir durak istasyon durak demek. Girişimciler buraya 1. ve 2. viteste gelecek ve burada duracak. Burada gerekli ikmalini yaptıktan sonra öyle bir gerilecek ki buradan giderken 5., 6. viteste gidecek. İstasyon gençlerimize bunu yapacak. Bu anlamda Gaziantep ile İstasyon Gaziantep birbirine çok uyuyor. İki tane buluşması gerekeni biz burada buluşturmuşuz. Çok önemli hizmetlere ve faydalara burası vesile olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından günün önemine dair hediye takdimi yapılarak kurdele kesiminin ardından İstasyon Gaziantep'in açılışı yapıldı.

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Yerel Haberler, Gaziantep, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstasyon Gaziantep Açıldı: Dijital Dönüşüme Öncelik Verilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:47 İstanbul Bağcılar’da polis aracına EYP ve molotofkokteyli saldırı İstanbul Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli saldırı
21:58 A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı
21:48 Köln’de on binlerce PKK yandaşı, yürüyüş düzenledi Köln'de on binlerce PKK yandaşı, yürüyüş düzenledi
19:46 AK Parti’li Nihat Zeybekçi’den dikkat çeken ifade: Bıçağı gördüğümüz anda çökeriz AK Parti'li Nihat Zeybekçi'den dikkat çeken ifade: Bıçağı gördüğümüz anda çökeriz
10:45 Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti
10:34 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:58 Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı
08:46 Tarihi maçı kazanan Jake Paul’dan maça damga vuran hareket Tarihi maçı kazanan Jake Paul'dan maça damga vuran hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 01:05:14. #1.11#
SON DAKİKA: İstasyon Gaziantep Açıldı: Dijital Dönüşüme Öncelik Verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.