İstasyon Gaziantep Açıldı: Dijital Dönüşüme Öncelik Verilecek

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İstasyon Gaziantep'in açılışı yapıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'in sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek, dijital dönüşüm süreçlerine liderlik etmek ve güçlü bir girişimcilik ekosistemi oluşturmak amacıyla hayata geçirilen İstasyon Gaziantep'in açılışı kurdele kesimiyle yapıldı.

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Habitat Derneği iş birliğiyle kurulan ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi, dijital dönüşüm süreçlerine liderlik etmeyi ve güçlü bir girişimcilik ekosistemi oluşturmayı amaçlayan İstasyon Gaziantep'in açılışı törenle yapıldı. Törene Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, milletvekilleri, iş insanları, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

"Gençlerimizin geleceğe umutla bakmasını sağlayacak değerli bir merkezin açılışını yapıyoruz"

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, "Bugün burada gençlerimizin geleceği umutla bakmasını sağlayacak şehrimizin yenilik potansiyelini açığa çıkaracak çok değerli bir merkezin açılışını yapıyoruz. İstasyon Gaziantep şehrimizin dijital dönüşümünde öncü rol üstlenmesinin yanı sıra güçlü bir girişimcilik ekosistemi kurmasını ulusal ve uluslararası alanında rekabet gücünü arttırmasını hedefleyen bir merkez. İşbirliği ruhuyla hareket ederek bu merkezin şehrimize kazandırılmasında bize yol arkadaşlığı yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne, Büyükşehir Belediyesine, Habitat Derneğine ve Gaziantep Genç Girişimler Kurulumuza teşekkür ediyorum" dedi.

"Gaziantep'imize istasyon Gaziantep'in hayırlı olmasını diliyorum"

İstasyon Gaziantep ile ilgili bilgi veren ve hayırlı olmasını dileyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İstasyon bildiğimiz istasyon demek. Buraya gelecek duracak öğrenecek ve yoluna devam edip gidecek ve büyüyecek. Bütün mesele bu. Böyle bir tesisin hayata geçmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu vizyondan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Burada dijitalleşme, dijitalleşme deyince aklımıza her şey gelebiliyor ama dijitalleşme ürünleri artık kapı kapı satmak değil ürünleri dijital pazarlarda dünyaya ulaştırmaktır. Bu bunun için müthiş bir fırsat. Bunların hepsinin üretildiği ve girişimcilerin bir araya geldiği bu ekosistemin olduğu bir yer. Gaziantep'imize istasyon Gaziantep'in hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"İstasyon Gaziantep teori ile pratiği birleştiriyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, "İstasyon Gaziantep teori ile pratiği birleştiriyor. İstasyon durak anlamına durmak anlamına gelir. Durup ilerlemek anlamına gelir. İstasyon burada kümeleştiriyor, durduruyor ve ilerletiyor. Bu merkezin hayata geçmesinde emeği olan herkese özellikle meta'ya habitata teşekkür ediyorum. Bu merkez sayesinde daha hızlı bir şekilde girişimciliğimizi çoğaltacağız" şeklinde konuştu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise İstasyon Gaziantep'in gençleri daha donanımlı hale getirerek geliştireceğini ifade ederek, "Burası bir durak istasyon durak demek. Girişimciler buraya 1. ve 2. viteste gelecek ve burada duracak. Burada gerekli ikmalini yaptıktan sonra öyle bir gerilecek ki buradan giderken 5., 6. viteste gidecek. İstasyon gençlerimize bunu yapacak. Bu anlamda Gaziantep ile İstasyon Gaziantep birbirine çok uyuyor. İki tane buluşması gerekeni biz burada buluşturmuşuz. Çok önemli hizmetlere ve faydalara burası vesile olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından günün önemine dair hediye takdimi yapılarak kurdele kesiminin ardından İstasyon Gaziantep'in açılışı yapıldı.