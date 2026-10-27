İstatistik Bürosu, ilk dokuz ayda büyük sanayi kârlarında yüzde 15,5 artış açıkladı

İstatistik Bürosu, ilk dokuz ayda büyük sanayi kârlarında yüzde 15,5 artış açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Ulusal İstatistik Bürosu salı günü, büyük sanayi işletmelerinin kârlarının 2026'nın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 arttığını bildirdi. Büronun verileri, söz konusu işletmelerin kârlarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükselişe işaret ediyor.
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HABER: Çin'de büyük sanayi işletmelerinin karları ilk dokuz ayda yüzde 15,5 arttı
TARİH: 27 Ekim 2026
UZUNLUK: 00: 00: 15
YER: Beijing, Çin
KATEGORİ: Ekonomi
ÇEKİM LİSTESİ:
1. ANONS (Türkçe): ZHOU YANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
2. Fabrikalardan çeşitli görüntüler
HABERİN İÇERİĞİ:
Çin'deki büyük sanayi işletmelerinin karları 2026'nın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 arttı.
ANONS (Türkçe): ZHOU YANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun salı günü açıkladığı verilere göre büyük sanayi işletmelerinin karları 2026'nın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 arttı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)
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