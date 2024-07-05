İSTE'de köpek balıkları ve vatozlar için uluslararası çalıştay düzenlendi - Son Dakika
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İSTE'de köpek balıkları ve vatozlar için uluslararası çalıştay düzenlendi

İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) Samandağ ilçesi kıyılarındaki köpek balıkları ve vatozların korunmasına yönelik uluslararası çalıştay düzenlendi. Çalıştayda, nesli tehdit altında olan köpek balığı ve vatoz türlerinin korunması ve üreme bölgelerinin arttırılmasıyla ilgili çalışmalar gerçekleştirildi. Proje yetkilileri, bölgenin koruma altına alınmasının balık popülasyonunu artıracağını belirtti.

05.07.2024 16:35
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İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) Samandağ ilçesi kıyılarındaki köpek balıkları ve vatozların korunmasına yönelik uluslararası çalıştay düzenlendi.

İSTE Su Altı Müzesi Dr. Mevlüt Gürlek Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştay, İSTE ve Doğa ve Bilim Derneği işbirliği, Turquoise Coast Environment Fund Turkey'in desteğiyle düzenlendi.

"Samandağ Hırlavuk Kıyılarındaki Köpek Balığı ve Vatoz Türleri Habitatlarının Restorasyonu, Korunması ve İzlenmesi Projesi" kapsamında düzenlenen uluslararası çalıştay, 12 ülkeden akademisyenlerin çevrimiçi katılımıyla organize edildi.

???????Çalıştayda nesli tehdit altında olan köpek balığı ve vatoz türlerinin Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) "kırmızı liste"ye alınması, bu türlerin üreme bölgelerinin arttırılması ve korunmasıyla ilgili çalışmalar gerçekleştirildi.

Proje yetkilisi İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, gazetecilere, köpek balıkları ve vatoz türlerinin korunması ve yaygınlaşmasıyla ilgili projeler üretmekle ilgili planlar yaptıklarını söyledi.

Bölgenin koruma altına alınmasının balık türlerinin çoğalmasına da fayda sağlayacağını vurgulayan Turan, "Biz bu üreme alanını koruma altına almak istiyoruz. Bunların nesilleri tükenmek üzere. Bu bölge balıkçılık faaliyetlerine kapandığı zaman, orada köpek balığı ve vatozlar gibi birçok tür olacak ve daha çok üreyecekler. Bölgedeki balıkçılara da katkısı olacak. Yani balık popülasyonları da bu bölgede artmış olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İskenderun, Samandağ, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

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