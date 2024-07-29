İSTE'de Tercih ve Tanıtım Günleri Etkinliği Düzenlendi

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İskenderun Teknik Üniversite'sinde (İSTE) üniversite adaylarına yönelik düzenlenen tercih ve tanıtım günleri etkinliği yapıldı.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci'nin katılımıyla düzenlenen etkinlik, kütüphane binasında gerçekleştirildi.

Gelen aday öğrenciler ve aileleriyle sohbet eden Depci, "Ülkemizin umut dolu yarınlarını inşa edecek gençlerimizi araştırmacı, sorgulayıcı ve girişimci bir ruha sahip olan İSTE ailemizin bir parçası olarak görmeyi çok isterim." dedi.

Etkinliğe katılan öğrencilere ve ailelerine akademisyenler tarafından üniversitedeki bölümlerle ilgili bilgiler verildi.