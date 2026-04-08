İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü

08.04.2026 19:20
İstanbul'da terör saldırısına müdahale eden polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü ortaya çıktı. Fotoğrafta şahısların elleri arkadan kelepçeli şekilde yüzleri duvara dönük olduğu görüldü.

İstanbul’da hain terör saldırısına müdahale eden polislere yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanıp o anları sosyal medya hesabından paylaşan 8 şahıs hakkında başsavcılık, “emniyet teşkilatını alenen aşağılama” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçları kapsamında resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

YÜZLERİ DUVARA DÖNÜK DURDULAR

Şahıslar emniyete elleri arkadan kelepçeli şekilde getirildi. Fotoğrafta şahısların yüzleri duvara dönük şekilde durduğu görüldü.

GRATİS’TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Olayın yankıları sürerken, şüphelilerin çalıştığı firma olan Gratis’ten de açıklama geldi. Yapılan açıklamada, İstanbul Levent’teki İsrail Konsolosluğu çevresinde gerçekleşen terör saldırısının en güçlü şekilde kınandığı belirtilerek, teröre karşı duruşlarının net olduğu vurgulandı.

ŞİRKETTEN “SIFIR TOLERANS” MESAJI

Gratis, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin incelendiğini ve söz konusu içeriklerin kurum değerleriyle bağdaşmadığının tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, terör, şiddet ve kamu düzenini zedeleyen hiçbir davranışa tolerans gösterilmeyeceği ifade edildi.

4 KİŞİNİN İŞİNE SON VERİLDİ

Şirket, olayda yer aldığı belirlenen 4 kişinin iş akitlerinin derhal feshedildiğini ve kurumla tüm ilişkilerinin kesildiğini duyurdu. Olayla dolaylı bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer kişiler hakkında ise hukuki süreç tamamlanana kadar görevden uzaklaştırma kararı alındığı bildirildi.

“TÜRK POLİSİNİN YANINDAYIZ” VURGUSU

Açıklamada, Türk Polis Teşkilatı’na destek mesajı verilerek, güvenlik güçlerinin her zaman yanında olunduğu ifade edildi. Ayrıca kamu vicdanını yaralayan bu tür davranışların kabul edilemez olduğu ve benzer durumlara karşı sıfır tolerans yaklaşımının sürdürüleceği vurgulandı.

İşte firmadan yapılan o açıklama:

