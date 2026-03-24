İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat

24.03.2026 17:43
ABD ve İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan ve 25 gündür süren savaşta taraflar karşılıklı saldırılarını sürdürürken, Trump’ın verdiği süreye rağmen gerilim düşmedi; İran’ın enerji tesislerinin hedef alınması, Körfez’de petrol akışının aksaması ve Suudi Veliaht Prensi’nin savaşı genişletme çağrısı bölgedeki krizin daha da derinleşebileceğine işaret etti.

İsrail ile ABD’nin İran’a yönelik saldırısıyla başlayan savaş 25’inci gününe girdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran’a 5 günlük ek süre tanıdığını açıkladı. İran ise herhangi bir görüşmenin söz konusu olmadığını belirterek karşılık verdi. Taraflar arasındaki karşılıklı açıklamalar çatışmaları durdurmazken, bölgede yeniden füze saldırıları başladı.

"SAVAŞI DEVAM ETTİR" DİYEN BİRİ VAR

Bölgedeki gelişmeler dünya kamuoyu tarafından yakından takip edilirken The New York Times'ın haberine göre Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Trump’a savaşı sürdürmesi için çağrıda bulunarak, bunu bölgeyi yeniden şekillendirmek için “tarihi bir fırsat” olarak nitelendirdi.

KARA HAREKATI İSTİYOR 

Prens, İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırılar ve Hark Adası’nı ele geçirmek için bir kara harekatı yapılmasını ısrarla talep etti. NYT bu fikri  tehlikeli olsa da Trump’ın ciddi olarak değerlendirdiği bir adım olarak aktardı.

İŞTE EN BÜYÜK KORKULARI 

Suudi yetkililer, savaşın erken sona ermesi halinde İran’ın Hürmüz Boğazı’nı periyodik olarak kapatarak Körfez ekonomilerini felce uğratabileceğinden korkuyor. Aynı zamanda çöken bir İran devletinin daha da büyük bir istikrarsızlığa yol açabileceğinden de endişe duyuyorlar. Çatışma şimdiden Körfez'deki petrol ihracatını neredeyse tamamen durdurdu, Suudi önleme sistemlerini zorladı ve Bin Selman'ın ekonomik dönüşüm planını tehlikeye attı.

SALDIRILARA KATILMA İHTİMALİ DE VAR 

Öte yandan bazı kaynaklar Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın saldırılara katılma kararına oldukça yakın olduğunu ve krallığın savaşa dahil olmasının “an meselesi” olarak değerlendiriyor. 

BAE DE KARAR AŞAMASINDA

Birleşik Arap Emirlikleri’nin de çatışmalara askeri olarak katılıp katılmama konusunu değerlendirdiği bildirildi. Bölgedeki hareketlilik, Körfez’de savaş riskinin giderek arttığı yorumlarına yol açtı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 1234 1234:
    gerçekten savasin devaminimi istiyor selman yazıklar olsun 21 1 Yanıtla
  • Levent Ünal Levent Ünal:
    savaşa hayır 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
