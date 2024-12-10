İstihdamda Tarihi Rekor: %49,9 - Son Dakika
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İstihdamda Tarihi Rekor: %49,9

Ekim ayında istihdam %49,9'a çıkarak tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı, işsizlik %8,8 oldu.

10.12.2024 13:06
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan işgücü verilerine ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ekim ayında istihdam sayımız 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,9 oldu. Böylelikle istihdam oranında tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştık. İşsizlik oranı 0,1 puan artışla yüzde 8,8 oldu. İşsizlik son 18 aydır tekli hanelerde seyrediyor" açıklamasını yaptı.

TÜİK'in ekim ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıklamasının ardından Bakan Işıkhan sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. " Türkiye Yüzyılı'nı yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hamleleriyle şekillendirmeye devam edeceğiz" diyen Işıkhan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu şekilde çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik attığımız adımlarla ekim ayında istihdam sayımız 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,9 oldu. Böylelikle istihdam oranında tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştık. İşsizlik oranı 0,1 puan artışla yüzde 8,8 oldu. İşsizlik son 18 aydır tekli hanelerde seyrediyor.

İşgücümüz ekim ayında bir önceki aya göre 219 bin kişi artarak 36 milyon 146 bin kişiye yükseldi. İşgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artış ile yüzde 54,7 olarak gerçekleşti. İstikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için gençlerimizin ve kadınların çalışma hayatında daha fazla rol üstlenmesi amacıyla politikalarımızı sürdürüyoruz. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 16,6 seviyesinde gerçekleşti."

Kaynak: ANKA

Vedat Işıkhan, Türkiye, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstihdamda Tarihi Rekor: %49,9 - Son Dakika

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