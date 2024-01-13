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İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın şehit haberi Ordu'ya düştü - Son Dakika
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İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın şehit haberi Ordu'ya düştü

Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın (22) Ordu'daki baba ocağına ateş düştü.

13.01.2024 - 08:35,
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Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın (22) Ordu'daki baba ocağına ateş düştü.

Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın acı haberi, Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Bolluk Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştı. Aileye haberi, askeri yetkililer verdi. Oğlunun şehit olduğu haberini alan Selma Atar ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı.

BABASI TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİRMİŞ

Bekar olan şehit Murat Atar'ın 8 aylık eğitimin ardından 2 ay önce göreve başladığı bildirildi. 4 kardeş olan şehit Atar'ın babası Vahip Atar'ın, 2021 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar\'ın şehit haberi Ordu\'ya düştü
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın şehit haberi Ordu'ya düştü - Son Dakika
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