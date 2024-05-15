İstiklal Caddesi\'nde Mağaza Çatısında Yangın Çıktı

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(İSTANBUL) - İstiklal Caddesi'nde bir mağazanın çatısında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İstanbul'un en işlek caddelerinden İstiklal'de saat 17.15 sıralarında dumanlar yükseldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Bir alışveriş mağazasının çatı katında çıktığı belirtilen yangın nedeniyle yükselen dumanlar çevre semtlerden de görüntülendi.