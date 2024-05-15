İstiklal Caddesi'nde Mağaza Çatısında Yangın Çıktı - Son Dakika
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İstiklal Caddesi'nde Mağaza Çatısında Yangın Çıktı

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İstanbul'un en işlek caddelerinden İstiklal'de bir alışveriş mağazasının çatı katında yangın çıktı. Saat 17.15 sıralarında başlayan yangına çok sayıda itfaiye ve polis ekibi müdahale etti. Yangın nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alındı ve dumanlar çevre semtlerden de görüntülendi.

15.05.2024 18:09
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(İSTANBUL) - İstiklal Caddesi'nde bir mağazanın çatısında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İstanbul'un en işlek caddelerinden İstiklal'de saat 17.15 sıralarında dumanlar yükseldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Bir alışveriş mağazasının çatı katında çıktığı belirtilen yangın nedeniyle yükselen dumanlar çevre semtlerden de görüntülendi.

İstiklal Caddesi\'nde Mağaza Çatısında Yangın Çıktı
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İstiklal Caddesi'nde Mağaza Çatısında Yangın Çıktı - Son Dakika
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