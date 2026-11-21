İstanbul'un en işlek caddelerinden İstiklal Caddesi'ndeki 5 katlı binada çıkan yangın, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında caddede kalabalık olduğu görüldü. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.