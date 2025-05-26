İstiklal Caddesi'ndeki Gözaltılara Takipsizlik Kararı - Son Dakika
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İstiklal Caddesi'ndeki Gözaltılara Takipsizlik Kararı

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26.05.2025 17:11
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İstiklal Caddesi\'ndeki Gözaltılara Takipsizlik Kararı
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İstanbul'daki Filistin destek eyleminde gözaltına alınan gençler hakkında kovuşturmaya yer yok kararı verildi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Geçen yıl İstiklal Caddesi'nde İsrail'e ticareti protesto eden gençlere ters kelepçeli gözaltıyla ilgili soruşturmada savcılık Yargıtay kararına atıf yaparak 'kovuşturma yapılmasına yer olmadığına' karar verdi. Filistin'e destek gösterisinde gençlere yönelik sert müdahale CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi tarafından eleştirilmiş, tepkiler üzerine iki emniyet görevlisi açığa alınmıştı.

6 Nisan 2024'te İstanbul İstiklal Caddesi'nde "Filistin İçin Bin Genç" grubu tarafından Filistin'e destek eylemi yapılmış, "Katil İsrail, işbirlikçi AKP", "Nehirden denize özgür Filistin" ve "İsrail'e kınama yetmez, ticareti kes" sloganları atan eylemciler, kınamayla yetinilmemesini istemiş, çevik kuvvet tarafından çevreleri kuşatılan eylemcilerden çoğu aşırı tokat ve tekmeyle şiddet uygulanarak ters kelepçe ile gözaltına alınmıştı. Müdahale sonucu 1'i çocuk 43 kişinin gözaltına alındığı duyurulurken, görüntüler sosyal medyada tepkilere yol açmıştı.

Siyasiler tepki göstermişti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyadan tepki göstermiş, "İstanbul'daki bu görüntüleri büyük üzüntüyle takip ettim. 'İsrail ile Ticarete Dur De' sloganıyla İstiklal Caddesi'ne çıkan gençlere yönelik bu muamele; ifade özgürlüğüne, toplanma özgürlüğüne ve anayasaya açıkça aykırıdır. Gözaltındaki gençler derhal serbest bırakılmalıdır. Süreci yakından takip ediyoruz." demişti. Siyasilerden tepkiler birbirini izlerken, İçişleri Bakanlığı iki emniyet görevlisinin açığa alındığını duyurmuştu.

Soruşturma 'kovuşturmaya yer yok" kararıyla sonuçlandı

Gösteriyle ilgili soruşturma İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından sonuçlandırıldı. 42 şüpheli hakkında 'kovuşturmaya yer olmadığına' kararı verilirken, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 11 Mayıs 2023 tarihli kararına atıfta bulundu. Savcılığın kararı şu şekilde dosyaya girdi:

"... şüpheliler hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet suçundan soruşturma yürütülmüş ise de; 2911 sayılı Kanunun 32. Maddesinin 'Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılanlar, ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar ederlerse, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.' şeklinde olduğu, ayrıca Yargıtay 3.Ceza Dairesi'nin 2021/4717 E, 2023/3774 K

sayı ve 11.05.2023 tarihli kararında bu suça ilişkin olarak '2911 sayılı Kanun'un 32/1 inci maddesinde tanımlanan suçun oluşması için, toplanan gruba dağılmaları yönünde ihtar yapılmasının, ihtara rağmen dağılmamaları halinde zor kullanmaya başvurulmasının, zor kullanmaya rağmen de gruprakilerin dağılmamakta ısrar etmesinin gerektiği' denilerek suçun unsurlarının ancak zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar edilmesi halinde oluşacağının belirtildiği görülmüş olup somut olay yönünden değerlendirme yapıldığında; şüphelilere kolluk güçleri tarafından zor kullanılmaya başlanıldıktan sonra şüphelilerin dağılmamakta ısrar ettiklerine (pasif direnişi aşacak nitelikte itme, vurma vb davranışlarla) dair

kamu davası açmaya yeter şüphe oluşturacak nitelikte delil bulunmadığı, bu durumda suçun yasal unsurlarının gerçekleştiğinin kabul edilemeyecceği anlaşıldığından şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına... karar verildi."

Kaynak: ANKA

İstiklal Caddesi, İnsan Hakları, Politika, İstanbul, Filistin, 3-sayfa, İsrail, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstiklal Caddesi'ndeki Gözaltılara Takipsizlik Kararı - Son Dakika

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