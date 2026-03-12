İstiklal Marşı Anma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
İstiklal Marşı Anma Etkinliği Düzenlendi

İstiklal Marşı Anma Etkinliği Düzenlendi
12.03.2026 18:53
Ankara'da düzenlenen etkinlikte İstiklal Marşı'nın önemi ve Mehmet Akif Ersoy vurgulandı.

Başkentte, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Taceddin Dergahı'nda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, etkinlikteki konuşmasında, İstiklal Marşı'nın ve Mehmet Akif Ersoy'un kültür ve gönül coğrafyalarına daha iyi tanıtılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de uluslararası öğrencilerin bulunduğunu belirten Arıcan, "Türk gençleri Asım'ın nesli olarak Akif'i ve onun idealini anlatıyor. Ancak bu ideali ve Asım'ın nesli olmayı kültür ve gönül coğrafyalarımızdaki gençlere de çok iyi aktarmamız gerekiyor." dedi.

İstiklal Marşı, Taceddin Dergahı'nda yazıldığında henüz İstiklal Zaferi'nin elde edilmediğini hatırlatan Arıcan, şöyle konuştu:

"Aslında bir istiklal duasıydı, henüz kazanılmamış bir zafere edilen duaydı. Akif, bu duayı ederken, marşı burada yazarken Mehmetçik de onların ruhu da buradaydı. Cepheye evlatlarını, kınalı kuzularını gönderen analar ve anaların duası da buradaydı. Yine milletimizin birliğini, bekasını dileyen tüm Anadolu evlatlarının duası ve ruhu buradaydı. Akif aslında milli mefkureyle bu marşı yazmış oldu."

İstiklal Marşı'nın ayrıca "istikbal yemini" olduğunu vurgulayan Arıcan, "Akif, bunu bir tür milli mutabakat metni olarak yazdı." ifadesini kullandı.

Arıcan, İstiklal Marşı'nı mazlum milletlerin de ilham kaynağı olarak gördüklerini belirterek, "Farklı ülkelerden gençler aramızda, onlar için de İstiklal Marşı çok önemli bir ilham kaynağıdır." dedi.

Etkinlik kapsamında Türk ve yabancı öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu.

Kaynak: AA

İstiklal Marşı Anma Etkinliği Düzenlendi

SON DAKİKA: İstiklal Marşı Anma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
