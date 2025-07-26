İstiklal Sürüşü İnebolu'dan Başladı - Son Dakika
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İstiklal Sürüşü İnebolu'dan Başladı

26.07.2025 19:43
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Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul ve Rusya'dan deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda motosikletlerle gerçekleştirilen "İstiklal Sürüşü", İnebolu'dan başladı.

Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul ve Rusya'dan deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda motosikletlerle gerçekleştirilen "İstiklal Sürüşü", İnebolu'dan başladı.

37 Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Fatih Peker, AA muhabirine, İstiklal Savaşı sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Gözüm Sakarya'da, kulağım İnebolu'da" sözünü söylediği İnebolu'nun Türkiye'nin istiklal madalyalı tek ilçesi olduğunu söyledi.

Dernek olarak İstiklal Sürüşü'nün bu yıl 7'ncisini gerçekleştirdiklerini belirten Peker, "İnebolu'dan Anıtkabir'e kadar 344 kilometrelik sürüşü başlatıyoruz. Önce şehit Şerife Bacı ve Halime Çavuş anıt mezarlarını ziyaret edeceğiz. Kastamonu'da bir gün dinlendikten sonra Derbent noktasında Çankırı ekipleriyle, sonrasında Kalecik'te Ankara ekipleriyle buluşacağız. Hep birlikte Ulu Önder'imizi Anıtkabir'de ziyaret edip İstiklal Sürüşü'müzü bitireceğiz." dedi.

Peker, Kastamonu'nun yanı sıra farklı illerle KKTC'den gelenlerle 100'ün üzerinde katılımcının sürüşe katıldığını kaydetti.

Türkiye Motosiklet Sürücüleri Federasyonu Başkanı Murat Tomris ise İstiklal Sürüşü'ne il temsilcilikleriyle katılmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek etkinliğin torunlarına kadar sürdürüleceğine inandığını ifade etti.

18 Mart Motosiklet Derneği Başkanı Ahmet Erkabadayı da sürüşe Çanakkale'yi temsilen katıldığına dikkati çekerek "Bu sene geçen senelere nazaran biraz daha yoğunluk görüyorum. Sürüşün her sene daha fazla kalabalıklaşması ve tarihimizi tanıyabilmek için daha fazla etkileşime girmeye gayret gösteriyoruz. Diliyoruz ki bütün motorseverler İnebolu'ya gelsin, ecdadımızın başladığı noktadan başlayıp Ankara'ya kadar sürsün." diye konuştu.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Usta da etkinliğe ikinci kez katıldığına işaret ederek "Olayın ciddiyetini, büyüklüğünü, o dönemde yaşamış insanların kadınıyla erkeği ile katkılarını yerinde görmek çok etkileyici oluyor. Bu nedenle bu gezi sadece motosikletlerimizin tekerleklerini döndürmek değil, aslında o duyguları yaşamak açısından farklı bir mana taşıyor. Ruhları şad olsun, bizim için çalışanların, canlarını feda edenlerin." ifadelerini kullandı.

Ankara'da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan ve sürüşe eşi Yusuf Usta ile katılan Havva Usta ise Kurtuluş Savaşı'nda insanların kadınlı erkekli nasıl bir mücadelenin içinde olduğunu daha iyi anladıklarını vurgulayarak sürüşe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra yola çıkan motosiklet sürücüleri, yarın Anıtkabir'i ziyaret ederek İstiklal Sürüşü'nü tamamlayacak.

Kaynak: AA

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