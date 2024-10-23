İstiklal Yolu'nda Kitre Bebeklerle Tarih

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Kurtuluş Savaşı'nda silahların kağnılarla cepheye ulaştırıldığı İstiklal Yolu'nu kitre bebeklerle tasvir eden geleneksel el sanatçıları, İzmir'e kadar kurtuluşun hikayesini anlatmayı hedefliyor.

Emekli Dr. Öğretim Üyesi Lale Özder, çoğunluğu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinden öğrencisi olan 15 kişiyle, geleneksel el sanatçısı Nevin Tahtacı'nın projesi olan "Gözüm Cephede, Kulağım İnebolu'da, Mustafa Kemal Atatürk ve Şerife Bacılarla Cumhuriyet'e Varmak" temasıyla maket sergisi hazırladı.

İnternet üzerinden yaklaşık 3 ay boyunca görüşerek projeyi hayata geçiren ekip, İnebolu sahilinden alınan cephanelerin zor şartlarda kağnılarla kadın ve çocuklar tarafından Polatlı'ya kadar taşınmasını kitre bebeklerle anlattı.

Lale Özder, AA muhabirine, kitre bebek çalışmasının heykeltıraşlık eğitimi gerektiren zor bir çalışma olduğunu söyledi.

Kendilerinin yeni bir yöntemle heykeltıraşlık eğitimi olmadan böyle bir çalışmaya imza attığını anlatan Özder, "Nevin Tahtacı'nın bu konuda bir projesi vardı. Cumhuriyet'in 100. yılı için bir çalışma hazırladık. Bu projede, İnebolu'dan cephanenin kağnılarla Polatlı'ya kadar taşınmasının anlatıldığı İstiklal Yolu'nu maketlerle yaptık. Şerife Bacıların hikayesini anlattık." dedi.

Özder, "Herkes farklı şehirlerde olduğu için internet üzerinden organize olduk. Herkes kitre bebeğini, kağnıları, yoldaki köprüleri, dağları, yolları yaptı. Şu ana kadar 9 sergi açtık." diye konuştu.

Projeyi sürdürmek istediklerini dile getiren Özder, "Hedefimiz İzmir'e kadar bu çalışmayı sürdürmek. İzmir'de düşmanı denize dökünceye kadar bu çalışmayı sürdürüp, sergilemeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Geleneksel el sanatçısı Nevin Tahtacı ise bu projeyle hayalini gerçekleştirdiğini anlatarak, "İnebolu ile Küre arasındaki ahşap köprüyü canlandırdım. Yumurta kolisi ile yaptım. Yumurta kolisini hamur yaptıktan sonra taş haline getirdim ve köprü haline getirdim. Hem İstiklal Yolu hem de bölgenin yaşamını anlatan kitre bebekler yaptım." dedi.

Projeye katılanlardan Halime Gündüz de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Anasanat Dalı'nda yüksek lisans öğrencisi olduğunu söyledi.

Nevin Tahtacı ile üniversitede tanıştıklarını belirten Gündüz, "Nevin Hanım'ın projesine dahil olarak kitre bebekleri, kıyafetleri, yolu tasarladık. Burada kocaman bir hikaye var. Türk kadınının, Cumhuriyet'i nasıl kurduğunu anlattık. Cumhuriyet'in kuruluşunda Türk kadının verdiği emeği gençliğimize anlatmak için yola çıktık. Şu ana kadar Polatlı'ya kadar geldi ama İzmir'e kadar Yunan'ı dökmeye niyetliyiz. Bu daha da büyüyecek." diye konuştu.