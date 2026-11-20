Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU), kentteki 23 atık su arıtma tesisinin tamamını ileri biyolojik arıtma sistemine dönüştürmek için çalışmalarını sürdürürken, geri kazanılmış suyun sanayide kullanımını da artırmayı hedefliyor.

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Kocaeli'nin arıtma altyapısından suyun yeniden kullanımına, Marmara Denizi'nin korunmasından iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar yürüttükleri çalışmaları AA muhabirine değerlendirdi.

Kocaeli'de 2004 yılında yalnızca iki atık su arıtma tesisi bulunduğunu, bunlardan birinin de çalışmadığını belirten Sağlık, sanayi üretiminin yoğun olduğu kentte kirlilik yükünün fazla olması nedeniyle Marmara Denizi ve Karadeniz kıyısındaki ilçelerden başlayarak arıtma yatırımlarına öncelik verdiklerini söyledi.

Bugün 23 atık su arıtma tesisinin faaliyet gösterdiğini, bunların 21'inin ileri biyolojik arıtma yaptığını dile getiren Sağlık, kentte atık suların tamamının arıtılarak alıcı ortama verildiğini ifade etti.

Kalan iki tesisin kapasite artışı ve ileri biyolojik arıtmaya dönüştürülmesi için ihalelerin yapıldığını söyleyen Sağlık, "2028'de inşallah yüzde 100 ileri biyolojik arıtma yapan ilk ve tek il olacak. Bu konudaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor." dedi.

Sanayinin su ihtiyacının yüzde 42'si geri dönüşümden

Kocaeli'nin güçlü sanayi üretimi nedeniyle su kaynakları üzerindeki baskının arttığına dikkati çeken Sağlık, 2006, 2014 ve 2024-2025 yıllarında yaşanan kuraklık dönemlerinde özellikle su arzının korunmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini, 2014 ve 2025'te su kesintisi yapmadan süreci atlattıklarını ifade etti.

Bu süreçte kayıp kaçak oranını yüzde 72'den yüzde 21,4'e düşürdüklerini belirten Sağlık, arıtma tesislerinde günlük yaklaşık 350 bin ton suyun arıtıldığını, bu suyun yeniden kullanılabilmesi için 2015 yılında projeler geliştirmeye başladıklarını anlattı.

23 tesisin 12'sinde geri dönüşüm üniteleri kurduklarını, sanayinin ihtiyaç duyduğu su kalitesine göre hızlı kum filtresi, UV ve membran sistemleri oluşturduklarını dile getiren Sağlık, şöyle devam etti:

"Şu anda Kocaeli'de kurulu sistemimizin toplam kapasitesi 49 milyon ton. Kocaeli'nin sanayisinin kullandığı su da aşağı yukarı 48 milyon ton. Yani tamamını geri dönüşüm suyundan sağlayabilecek kapasitemiz mevcut. 2026 sonu itibarıyla Kocaeli'de sanayinin ihtiyaç duyduğu 48 milyon ton suyun yaklaşık 20,5 milyon tonunu geri dönüşümden sağlamış olacağız. Yani şu anda geri dönüşüm suyunun kullanım oranı sanayide yüzde 42 seviyesinde."

Sağlık, geri kazanılmış suyun belediyelerin yol yıkama ve temizlik çalışmalarında, arıtma tesislerinde çamursuzlaştırma işlemlerinde ve kentteki metro inşaatında da kullanıldığını belirtti.

Her geçen gün suya talebin arttığına dikkati çeken Sağlık, "Ancak su kaynaklarımız her geçen gün azalıyor, iklim değişikliğinin etkilerini hep hissediyoruz." ifadesini kullandı.

İSU, atık su arıtma kapasitesini artırarak Marmara'nın korunmasına katkı sağlıyor

Kocaeli'de günlük ortalama 500 bin metreküp suyun arıtma sistemine girdiğini, mevcut tesislerin toplam kapasitesinin yaklaşık 795 bin metreküp olduğunu söyleyen Sağlık, nüfus artışının hızlı olduğu bölgelerde kapasite artırımı yaptıklarını dile getirdi.

Körfez ve Yeniköy atık su arıtma tesislerinin kapasitesini 60 bin metreküpten 140 bin metreküpe çıkaracaklarını belirten Sağlık, Kandıra Doğu Sahilleri'ndeki arıtma tesisi için de ihale yaptıklarını söyledi.

Sağlık, arıtma çamurunun yakılması uygulamasını Türkiye'de ilk kez kendilerinin gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, iki tesiste çamur yakma ünitelerinin bulunduğunu, yakma işlemiyle ortaya çıkan ısıdan elektrik ürettiklerini ve güneş enerjisi sistemleriyle de enerji üretimini desteklediklerini anlattı.

Marmara Denizi'nin temizlenmesi için diğer kıyı illerinin de sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Sağlık, dip çamuru temizliği çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

COP31'de Kocaeli'nin çevre yatırımlarını ve iklim değişikliğine karşı aldığı tedbirleri iki oturumda anlatma fırsatı bulduğunu söyleyen Sağlık, zirvenin somut sonuçlar ortaya koymasını beklediklerini de sözlerine ekledi.