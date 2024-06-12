İsveç Büyükelçisi: İsveç-Türkiye dostluğunun 100. yılını kutluyoruz - Son Dakika
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İsveç Büyükelçisi: İsveç-Türkiye dostluğunun 100. yılını kutluyoruz

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard, İsveç ile Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, dostluğun önemini vurgulayarak, NATO'da birlikte müttefik olarak işbirliğinin devam edeceğini belirtti. Büyükelçi Mard, İsveç'in Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği güçlü destekten de bahsetti ve İsveç-Türk ortak tarihini daha fazla keşfetmek için ilham verici bir gün olduğunu dile getirdi.

12.06.2024 21:00
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(ANKARA) - İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard, İsveç ile Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, "Bugün İsveç ve Türkiye arasındaki dostluğun 100'üncü yılını kutluyoruz. Umarım bugün aynı zamanda İsveç-Türk ortak tarihimizi daha fazla keşfetmek için de ilham verir. Bugünkü işbirliğimiz NATO'da birlikte müttefik olarak da devam eder" dedi.

İsveç ile Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla bugün İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Rezidansı'nda bir etkinlik düzenlendi. Çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi. İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard şöyle konuştu:

"Bugün İsveç ve Türkiye için bu yılın önemini de vurguluyoruz. 100 yıl önce, İsveç Türkiye Cumhuriyeti ile bir dostluk anlaşması imzaladı. Bu anlaşmanın imzaları 31 Mayıs 1924 tarihinde atıldığında Türkiye Cumhuriyeti henüz birinci yılını doldurmamıştı. Aynı durum bugün NATO üyesi olan İsveç için de geçerli. Aralarında NATO müttefikimiz Türkiye'nin de bulunduğu 31 üye ülkeyle askeri ittifakımızın ilk yılını yaşamaktayız.

"İsveç'in Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği güçlü destek açıktır"

İsveç, NATO'da daha güvenli, ama NATO da İsveç'in müttefikliğiyle. Birlik, beraberlik ve dayanışma, NATO üyesi olan İsveç için yol ışıklardır. Bu da yükleri, sorumlulukları ve riskleri paylaşacağımız anlamına gelmektedir ve bunun önemi küçümsenemez. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü acımasız saldırganlık savaşı da dahil olmak üzere, dünyada zorlu koşullardan geçtiğimizi biliyoruz. İsveç'in Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği güçlü destek açıktır.

Geriye dönüp 100 yıl önceki dostluk anlaşmasına baktığımızda 'İsveç Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti arasında samimi bir dostluktan' bahsediliyor. Bu gerçekten önemli bir vurgu; İsveç ve Türkiye arasındaki diyalog ve işbirliğinin, hükümetten hükümete, halktan halka temasların, sivil toplum ilişkilerinin ve elbette iş ve şirket ilişkilerimizin güçlü bir omurgası. Bu vurguyu ortak ekonomik ve ticari komisyonumuz çerçevesinde yol gösterici bir ilke olarak gördüğümüzü de vurgulamak istiyorum. Bugünkü etkinliğimizi mümkün kılmak için bizi destekleyen iş dünyasından ortaklarımıza teşekkür etmek istiyorum.

Bugün İsveç ve Türkiye arasındaki dostluğun 100'üncü yılını kutluyoruz. Umarım bugün aynı zamanda İsveç-Türk ortak tarihimizi daha fazla keşfetmek için de ilham verir. Bugünkü işbirliğimiz NATO'da birlikte müttefik olarak da devam eder ve elbette yeşil dönüşüm gibi önemli sektörlerde daha da güçlü işbirliği için geleceği inşa ederiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İsveç Büyükelçisi: İsveç-Türkiye dostluğunun 100. yılını kutluyoruz - Son Dakika

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