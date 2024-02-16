İsveç Büyükelçisi ve UNDP Temsilcisi Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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İsveç Büyükelçisi ve UNDP Temsilcisi Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti

İsveç Büyükelçisi ve UNDP Temsilcisi Gaziantep Valiliği\'ni ziyaret etti

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Gaziantep Valiliği'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Valilik şeref defterini imzalayan Mard ve Vinton, Vali Kemal Çeber ile görüşerek kentle ilgili bilgi aldı.

16.02.2024 13:07  Güncelleme: 13:08
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İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Gaziantep Valiliği'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir dizi ziyaret için kente gelen Mard ile Vinton, Gaziantep Valiliği'ni ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.

Vali Kemal Çeber ile bir süre görüşen ikili, kentle ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsveç Büyükelçisi ve UNDP Temsilcisi Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsveç Büyükelçisi ve UNDP Temsilcisi Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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