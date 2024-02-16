İsveç Büyükelçisi ve UNDP Temsilcisi Gaziantep Valiliği\'ni ziyaret etti

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İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Gaziantep Valiliği'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir dizi ziyaret için kente gelen Mard ile Vinton, Gaziantep Valiliği'ni ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.

Vali Kemal Çeber ile bir süre görüşen ikili, kentle ilgili bilgi aldı.