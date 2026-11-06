İsveç Demokratları, hükümette yer alma talebinden vazgeçerek kurulumun önünü açtı - Son Dakika
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İsveç Demokratları, hükümette yer alma talebinden vazgeçerek kurulumun önünü açtı

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İsveç Demokratları lideri Jimmie Akesson, partisinin yeni hükümette doğrudan yer alma talebinden vazgeçtiğini duyurdu. Akesson, hükümet kurma sürecindeki tıkanıklığı açmak için bu kararı aldıklarını belirterek, Başbakan Ulf Kristersson'a destek verebileceklerini söyledi.

İsveç Demokratları lideri Jimmie Akesson, partisinin, yeni hükümette doğrudan yer alma talebinden vazgeçtiğini açıkladı.

Akesson, düzenlediği basın toplantısında, İsveç'te 13 Eylül'de yapılan genel seçimin üzerinden neredeyse 2 ay geçmesine rağmen devam eden hükümet kurma sürecini değerlendirdi.

Seçim öncesi ve sonrası yeni hükümette doğrudan yer almak istedikleri yönünde talepleri olduğunu anımsatan Akesson, hükümetin kurulabilmesi için tıkanan yolu açmak istediklerini ve bu bağlamda hükümette yer alma taleplerinden vazgeçtiklerini söyledi.

Akesson, hükümeti kurmakla görevlendirilen mevcut Başbakan ve Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson'a destek verebileceklerini dile getirdi.

İsveç medyası da İsveç Demokratlarından gelen açıklamayla yeni hükümetin kurulmasının önünün açıldığı yönünde değerlendirmede bulundu. İsveç Demokratları ile aynı hükümette yer almak istemeyen Merkez Partisinin tutumunu değiştireceği, Kristersson liderliğinde yeni bir hükümet kurulmasının olanak dahilinde olduğu belirtildi.

Kristersson ise yaptığı açıklamada, İsveç Demokratlarından gelen açıklamayı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, hükümet kurma sürecine ilişkin görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi.

Bu arada, İsveç Demokratları mevcut hükümete dışarıdan destek vermiş ancak seçimden sonra kurulacak yeni hükümette doğrudan yer almak konusunda ısrarcı bir tutum sergilemişti.

Daha önceki hükümet kurma görüşmeleri olumsuz sonuçlandı

İsveç'te 13 Eylül'de düzenlenen genel seçimde, Sosyal Demokratların liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partinin oluşturduğu merkez sol blok 349 sandalyeli parlamentoda 176 sandalye kazanmış, sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratları ise 173 sandalye elde etmişti.

Norlen, Sosyal Demokratların lideri Magdalena Andersson'a iki kez hükümeti kurma görevi vermiş, koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmayınca azınlık hükümeti kurulmasına ilişkin oylama yapılacağını açıklamıştı.

İsveç Parlamentosunda yapılan oylamada da Andersson liderliğindeki azınlık hükümeti güvenoyu alamamıştı.

Norlen, en son, 19 Ekim'de Thand Ringqvist'e hükümeti kurma görevini vermiş, Merkez Parti lideri Thand Ringqvist de yeterli desteği alamadığını açıklamıştı. İsveç Parlamentosunda 3 Kasım'da Thand Ringqvist için yapılan başbakanlık oylaması da reddedilmişti.

Norlen, en son, hükümeti kurma görevini Kristersson'a vermişti.

Kaynak: AA
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