İsveç hükümeti kamu güvenliği gerekçesiyle 6 ay geçici sınır kontrolü kararı aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İsveç hükümeti kamu güvenliği gerekçesiyle 6 ay geçici sınır kontrolü kararı aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İsveç hükümeti, kamu düzeni ve iç güvenliğe yönelik tehditler nedeniyle 12 Kasım 2026-11 Mayıs 2027 arasında 6 ay geçici sınır kontrolü uygulayacak. Kontrollerin detaylarını polis belirleyecek, kararda Rusya'nın Ukrayna saldırıları sonrası riskler ve hibrit tehditler etkili oldu.

İsveç hükümeti, kamu düzeni ve iç güvenliğe yönelik ciddi tehdit gerekçesiyle 6 ay süreyle geçici sınır kontrolü uygulama kararı aldığını bildirdi.

İsveç hükümetince yapılan yazılı açıklamada, 12 Kasım 2026-11 Mayıs 2027 döneminde iç sınır kontrollerinin uygulanacağı, kararın kamu düzeni ve iç güvenliğe yönelik ciddi tehditler nedeniyle alındığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü saldırıların ardından ortaya çıkan güvenlik riskleri, hibrit tehditler ve Schengen bölgesinde faaliyet gösteren "düşman" unsurların hareketliliğinin, geçici sınır kontrollerinin uygulanmaya konulmasında başlıca etkenler olduğu aktarılan açıklamada, kontrollerin uygulanmasına ilişkin detayların polis tarafından belirleneceği ifade edildi.

Açıklamada, Fransa, Almanya, Norveç ve Danimarka gibi diğer Schengen bölgesi ülkelerinin de geçici sınır kontrolü uygulama kararı aldığı anımsatıldı.

Schengen'de geçici sınır kontrolleri

Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat alanı olan Schengen bölgesinde, iç sınırlarda kontrollerin kaldırılması temel ilke ancak üye ülkeler, kamu düzeni veya iç güvenliğe yönelik ciddi tehdit söz konusu olduğunda geçici sınır kontrolleri uygulayabiliyor.

Son çare olarak başvurulması gereken bu kontrollerin süre bakımından sınırlı, gerekli ve orantılı olması gerekiyor.

AB Komisyonu, üye ülkelerin geçici sınır kontrollerinin AB hukukuna uygunluğunu denetliyor. Komisyon, kurallara aykırılık tespit etmesi halinde ilgili ülke hakkında ihlal süreci başlatabiliyor ve ihlalin giderilmemesi durumunda konuyu AB Adalet Divanına taşıyabiliyor. Komisyonun değerlendirmesi, kontrolleri kendiliğinden sona erdirmiyor.

Komisyon, haziranda uzun süredir iç sınır kontrolü uygulayan 9 Schengen ülkesi hakkında, tedbirlerin gerekliliğini ve orantılılığını değerlendiren görüşler yayımlamıştı.

Kaynak: AA
GüncelRusyaPolisİsveçDünyaKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Burak Yılmaz’dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga 2027 için öyle bir kehaneti var ki... Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga! 2027 için öyle bir kehaneti var ki...
Chelsea’de akılalmaz olay Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu Chelsea'de akılalmaz olay! Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu
Fenerbahçe, Liverpool’u devirdi Kasasına giren para dudak uçuklattı Fenerbahçe, Liverpool'u devirdi! Kasasına giren para dudak uçuklattı
Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi İşte beklenen tablo Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi! İşte beklenen tablo
18:27
Çıkan kriz Montella’ya yarıyor Avrupa devinin başına geçmesi an meselesi
Çıkan kriz Montella'ya yarıyor! Avrupa devinin başına geçmesi an meselesi
18:15
Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler Ölü sayısı 7’ye yükseldi
Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler! Ölü sayısı 7'ye yükseldi
17:52
Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin
Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin
17:28
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak iddia
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak iddia
17:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti! Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
16:45
Bakan Şimşek sinyali verdi İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 18:30:08. #7.12#
SON DAKİKA: İsveç hükümeti kamu güvenliği gerekçesiyle 6 ay geçici sınır kontrolü kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android