İsveç İslam Federasyonu Başkanlığına Tahir Akan yeniden seçildi

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İsveç'te yaklaşık 800 bin Müslüman'ı aynı çatı altında buluşturan İsveç İslam Federasyonunun başkanlığına yeniden Türk asıllı Tahir Akan seçildi.

Başkent Stockholm'deki Kista Treff Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seçime İsveç'te yaşayan farklı ülkelerden 50 delege katıldı.

Seçime tek aday olarak giren Akan, oyların tamamını alarak yeniden göreve seçildi.

Akan, seçimin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yedinci kez kendisini aynı makama layık görenlere teşekkür etti.

Müslüman karşıtlığıyla (İslamofobi) mücadeleye devam edeceklerini belirten Akan, "Özellikle son yıllarda Avrupa'da ve İsveç'te de artan İslamofobik saldırılar yaşıyoruz. İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar da oluyor. Bunları önlemek için İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile iki kez görüştük. Sorumlu kurumlarla da işbirliği içinde bu saldırıları en aza indirmenin ve yok etmenin çalışmasını yapıyoruz." dedi.

Akan, İsveç Kilise Birliği ile de yakın çalıştıklarını dile getirerek, "Hapishanelerde ve hastanelerde imam ihtiyacı olduğunda bize başvuru yapılıyor. Biz de onların ihtiyacına göre görevlendirme yapıyoruz. Hastanelerde mescitlerimiz var. İsveç Kilise Birliğinden üst yetkililerle bir araya gelip ülkede yaşayan Müslümanların eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Ayrıca ramazanda da Kilise Birliği'nin katılımıyla geniş çaplı iftar programı düzenlemeyi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Konya'nın Kulu ilçesinden 1992 yılında İsveç'e göç eden Tahir Akan, 14 yıldır İsveç İslam Federasyonu Başkanlığı görevini yürütüyor.