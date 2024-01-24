İsveç, NATO\'ya tam üyeliğe bir adım daha yaklaştı

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından İttifak'a tam üyeliğe bir adım daha yaklaştıklarını bildirdi.

Kristersson, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun, İsveç'in NATO'ya katılımı oylaması olumlu sonuçlandı." ifadesini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, X paylaşımında, "TBMM'nin bugün İsveç'in NATO başvurusuna evet oyu vermesi memnuniyet verici bir adımdır. Şimdi Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın onay belgesini imzalamasını bekliyoruz. İsveç güvenilir, dayanışmacı ve kararlı bir NATO üyesi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Dışişleri Bakanı Ann Linde ise X hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'nin bu kararı ile İsveç'in NATO üyeliğine bir adım daha yaklaştığını ifade etti.

İsveç'in, NATO üyeliği için Macaristan Meclisinden de onay alması gerekiyor.