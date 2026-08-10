İsveç'te Rus İstihbarat Operasyonu Engellendi

İsveç Güvenlik Servisi (SAPO), ülkenin itibarına zarar vermeyi hedefleyen Rus istihbaratının operasyonunun engellendiğini açıkladı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin, SAPO'nun açıklamasına dayandırdığı haberinde, Rus istihbaratı görevlilerinin, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir büyükelçilik çalışanıyla gizli görüşmeler yaptığı ve bu büyükelçilik çalışanının da "ajan" olduğu ileri sürüldü.

Gizli görüşmelerde İsveç'in itibarına zarar verecek bilgi paylaşımları yapıldığından şüphelenildiğine işaret edilen haberde, SAPO'nun bu görüşmeleri ortaya çıkartarak olası bir Rus istihbaratı operasyonunun engellendiği aktarıldı.

SAPO Operasyon Başkan Yardımcısı Christoffer Wedelin, basına yaptığı açıklamada, güvenlik servisinin uzun süredir durumu takip ettiğini belirterek Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) için çalışan 2 kişi ve büyükelçilik çalışanı "ajanın" görüşmelerinin belgelendiğini söyledi.

Şüphelilerin kimliklerine ilişkin detay paylaşmayan Wedelin, "Ajanın hangi konularda bilgi topladığını biliyoruz. Değerlendirmemize göre Rus istihbarat operasyonunu engelledik, amacına ulaşamadılar." değerlendirmesini yaptı.

Wedelin, söz konusu 3 kişinin İsveç'ten ayrıldığı bilgisini de paylaştı.