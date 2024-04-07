İsveç'te yaşayan Türkler, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Bölge Başkanlığının düzenlediği iftar programında bir araya geldi.
Başkent Stockholm'de verilen ve yaklaşık 600 kişinin katıldığı iftarın ev sahipliğini UID İsveç Bölge Başkanı Özer Eken yaptı.
İftar davetine, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Çınar Ergin, Büyükelçilik Basın Müşaviri Coşkun Uçakkuş, UID Genel Sekreteri Osman Gökalp, çok sayıda siyasetçi ve iş insanı katıldı.
Ergin, katılımcıları selamladıktan sonra UID'ye iftar programı için teşekkür etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çeken Ergin, Filistin halkı ile beraber olduklarını söyledi.
İftar programında İsveç'te yaşayan vatandaşlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Osman Gökalp ise, "Bugün, birlikte olmanın mutluluğu içinde, UID'nin kuruluşunun 20. yıl dönümünü kutlamaktayız. Yirmi yıl önce, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etme amacıyla, samimi bir niyetle yola çıkmıştık. Kuruluşumuzdan bu yana, ilk günkü samimiyetle görevimizi sürdürmekteyiz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok bölgemizde binlerce kardeşimizle aynı sofrayı paylaşmaktan kıvanç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Gökalp, "Doğu Türkistan ve Filistin olmak üzere zulme maruz kalan tüm kardeşlerimizin durumu her birimizi derinden üzmekte. Hem toplum olarak hem de bireysel olarak, bir farkındalık ortaya koyma gayreti ile yaşanan zulme sessiz kalmayan, vicdan sahibi herkese teşekkür ediyorum." dedi.
UID İsveç Bölge Başkanı Eken de iftar programını yoğun katılımla her sene yaptıklarını söyledi.
Ekonomik, sosyal meseleleri İsveç'te yakından takip ettiklerini belirten Eken, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıları kınadıklarını ve Filistin yardım kuruluşları ile birlikte çalıştıklarını ifade etti.
Programda sanatçı Muhammed Aytaç da ilahi okudu.
Son Dakika › Güncel › İsveç'te Türkler İftar Programında Buluştu - Son Dakika
Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca tarafından Kaymakamlık Binası arkasında düzenlenen 'Birlik ve Dayanışma' iftarında 4 bin kişi birlikte iftar açtı. İftar programına CHP Yalova İl Başkanı Erdem Doğancı ve il yönetimi, CHP Altınova İlçe Başkanı Cemalettin Kılıç, önceki dönem Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, il genel ve belediye meclis üyeleri, parti yöneticileri ve vatandaşlar da katıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ülke genelinde tepkilere neden oluyor. İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet'in eski Başkanı Ami Ayalon, Hayfa'da düzenlenen bir gösteride askeri harekatın sınırları zorladığını ve askerlerin yeniden işgal etmeye zorlandığını belirtti. Ayalon ayrıca savaşın siyasi bir hedef olmadan sürekli bir savaşa dönüşebileceğini ifade etti.
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluştururken trafik ekipleri denetim gerçekleştirdi. İnegöl'de trafik ekipleri, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim yaptı. Vatandaşların bayram tatilinde güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak için İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, yolculara kemer kullanmaları konusunda uyarı yapıldı.
Siirt'te sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, kontrolünden çıkarak demir bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?