İsveç'ten İsrail'e Yerleşim Kınaması

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 22:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç, İsrail'in Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim kurma kararını kınadı ve geri alınmasını istedi.

İsveç Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim yeri kurma kararını kınadı ve İsrail'e "kararı geri alarak uluslararası yükümlülüklerine saygı göstermesi" çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığınca, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim kurma kararına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsveç'in, İsrail'in Batı Şeria'da 30'dan fazla yeni yerleşim kurma yönündeki son kararını kınadığı belirtildi.

Bu yerleşimlerin, uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bölgede barış ile istikrar için süregelen çabaları zayıflattığı vurgulandı.

Açıklamada, "İsrail hükümetine bu kararları derhal geri alması ve uluslararası yükümlülüklerine saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in 34 yeni yerleşim birimi kurma kararı

İsrail'in İran'a saldırılarının gölgesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da daha fazla Filistin toprağını gasbederek 34 yeni yasa dışı yerleşim kurulması kararı aldığı bildirilmişti.

İ24 televizyonu, "rekor sayıda yerleşim birimi" şeklinde aktardığı haberde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nde kararın onaylandığını duyurmuştu.

Haberde, Batı Şeria'da daha fazla Filistin toprağı gasbedilerek 34 yeni yerleşim yeri kurma kararının ABD'nin tepkisinden çekinilmesi nedeniyle gizli tutulduğu aktarılmıştı.

Kararın; İran'a yönelik saldırılar sürerken alındığına dikkat çekilen haberde, onaylanan kararda Batı Şeria'nın kuzeyinde A ve B bölgelerinde Filistinlilerin yaşadığı alanların da yer aldığı vurgulanmıştı. Haberde, mevcut hükümetin şimdiye kadar 69 yerleşim yerini onayladığı, son kararla bu sayının 103'e çıktığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İsveç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 22:58:01. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.