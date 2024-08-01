İsveç Vatandaşlarına İsrail ve Filistin'e Seyahat Uyarısı

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İsveç, vatandaşlarına İsrail ve Filistin topraklarına seyahat etmekten kesinlikle kaçınmaları çağrısı yaptı.

İsveç Dışişleri Bakanlığının resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, bölgede tırmanan gerilim üzerine İsveç vatandaşlarının İsrail ve Filistin topraklarına gitmekten kesinlikle kaçınmaları istendi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bundan sonra her iki ülkeye de seyahat edilmemesi kesinlikle tavsiye edilmektedir. Bu kararı ciddiye alın. Orta Doğu'daki güvenlik durumu ciddidir ve hızla daha da kötüleşebilir. Dışişleri Bakanlığı gelişmeleri yakından takip ediyor." ifadelerini kullandı.