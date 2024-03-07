İsveç ve Danimarka, İsrail'e Gazze'ye insani yardımın güvenli ve hızlı ulaştırılması için çağrıda bulundu

İsveç ve Danimarka, Gazze'ye daha fazla insani yardımın "güvenli ve hızlı" şekilde ulaştırılması için İsrail'e çağrıda bulundu.
İsveç Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell, Gazze'de "giderek kötüleşen" insani krizden duyduğu endişeyi belirterek, Gazze'ye insani yardımların "güvenli ve hızlı" şekilde ulaştırılmasının önemini vurguladı.
İsveç'in, bazı AB üyeleri ve uluslararası ortaklarıyla insani krize ilişkin görüşme yaptığını aktaran Forssell, Gazze'ye insani yardımların uluslararası hukuk çerçevesinde güvenli ve engelsiz ulaşımının tesisi konusunda İsrail'e çağrıda bulunduklarını bildirdi.
Danimarka da görüşmeye dair açıklama yaptı
Danimarka Dışişleri Bakanlığının, sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin açıklamasında, Kalkınma İşbirliği ve Küresel İklim Politikası Bakanı Dan Jorgensen, Gazze'deki sivillerin ve insani yardım sağlayan kuruluşların çalışanlarının güvenliğinin önemine dikkati çekti.
Jorgensen, insani yardım konvoylarının Gazze sınırından geçişinin sağlanması, bölgede faaliyet göstermesi ve daha çok tıbbi gereç dahil insani yardımların ulaştırılması için İsrail'e çağrıyı yineledi.
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