İsveç'te İsrail yüzlerce kişi tarafından protesto edildi

25.04.2026 16:30  Güncelleme: 16:36
İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in 10 Ekim'de sağlanan ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırılar düzenlemesine ve insani yardım girişini kısıtlamasına tepki gösterdi.

Göstericiler, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya geldi.

"Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor", "Gazze'de saldırılar durdurulsun", "Gıda kısıtlamasına son verilsin", "İran'a saldırılar dursun" ve "İsrail barış anlaşmasına uysun" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgaline son verilmesini ve İsveç'in bu ülkeye silah satışını durdurmasını talep etti.

Filistin, İran ve Lübnan bayrağı taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının da durdurulmasını istedi.

"İsrail, devlet terörü yürütmektedir"

Eyleme katılan Stockholm Direniş Tiyatro Sanatçısı Aydın Amir Hashimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli mahkumların yaşadığı dramı ve idama mahkum edilmesini eylem boyunca bir performansla canlandıracaklarını söyledi.

İsrail hükümetinin uygulamalarının barbarlık olduğunu belirten Hashimi, "Bugün burada Filistinli mahkumların ve ailelerinin maruz kaldığı sistematik devlet işkencesini canlandıracağız. Mahkumlara yönelik işkence haberleri, birkaç 'akıl hastası' askerin münferit eylemi değil bizzat bir devlet politikasıdır. İsrail, devlet terörü yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in geçmişine de değinen Hashimi, "Irkçı motifli terörizmden hüküm giymiş bir isim, bugün İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı'dır. İsrail, faşist bir devlettir. Bugün tüm dünyaya İsrail hapishanelerinde mahkum olmanın, bir çocuğun babasının gözü önünde 10 saat işkence görmesinin ne demek olduğunu göstereceğiz." dedi.

İsrail'in saldırılarına sessiz kalanlara seslenen Hashimi, "Tüm bunlara göz yumanlar da faşist ruhludur. Faşizm, bir gün sizin de kapınızı çalacak. Uyanın ve tarafınızı seçin." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

ABD ve İran ikinci tur görüşmeleri yarın ABD ve İran ikinci tur görüşmeleri yarın
ABD’den dünyayı ayağa kaldıracak kritik karar: İdamda kurşuna dizme geri geliyor ABD'den dünyayı ayağa kaldıracak kritik karar: İdamda kurşuna dizme geri geliyor
İlahiyatçı Necmettin Nursaçan yeniden evlendi İlahiyatçı Necmettin Nursaçan yeniden evlendi
Dışişleri’nden bazı ülkelerin 1915 iddialarına yanıt Dışişleri’nden bazı ülkelerin 1915 iddialarına yanıt
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı maden işçilerinin alacaklarının bir kısmının ödendiğini duyurdu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı maden işçilerinin alacaklarının bir kısmının ödendiğini duyurdu
Nijerya’da terör örgütü Boko Haram’ın düzenlediği saldırıda 17 sivil hayatını kaybetti Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 17 sivil hayatını kaybetti

18:01
Victor Osimhen için 6 dev kulüp birden derbiye geliyor
Victor Osimhen için 6 dev kulüp birden derbiye geliyor
17:05
Bakan Çiftçi: Gülistan Doku dosyasında ihmal tespit edilirse hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak
Bakan Çiftçi: Gülistan Doku dosyasında ihmal tespit edilirse hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak
16:54
905’teki golle şampiyonluk geldi sanıp sahaya indiler, 9013’te yedikleri golle şampiyonluğu kaçırdılar
90+5'teki golle şampiyonluk geldi sanıp sahaya indiler, 90+13'te yedikleri golle şampiyonluğu kaçırdılar
15:32
İran’dan ABD’ye sert uyarı: Abluka ve haydutluğa devam ederse sert karşılık veririz
İran'dan ABD'ye sert uyarı: Abluka ve haydutluğa devam ederse sert karşılık veririz
15:28
Türkiye ve Suriye’den ortak operasyon Değeri tam 300 milyon TL
Türkiye ve Suriye'den ortak operasyon! Değeri tam 300 milyon TL
14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi
