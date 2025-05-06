İşverenler ve Meslek Lisesi Öğrencileri Buluşturuldu - Son Dakika
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İşverenler ve Meslek Lisesi Öğrencileri Buluşturuldu

İşverenler ve Meslek Lisesi Öğrencileri Buluşturuldu

Antalya'da meslek lisesi öğrencileri için iş bulma ve kariyer fırsatlarını tanıtan program düzenlendi.

06.05.2025 18:12
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Antalya'da, meslek lisesi öğrencilerinin mezuniyet sonrası iş gücü piyasasına daha donanımlı katılımını sağlamak amacıyla "Meslek Lisesi Öğrencileriyle İşverenleri Buluşturma Programı" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, program İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Antalya Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü (İŞKUR) işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Öğrencilerin İŞKUR'un sunduğu istihdam olanakları, mesleki rehberlik, kariyer planlama, meslek danışmanlığı ve iş kulübü hizmetlerinden etkin şekilde yararlanmalarını hedefleyen program, "Meslek Lisesi Mezunlarına İş Kapılarını Açıyoruz" mottosuyla yapıldı.

Vali Hulusi Şahin, programda yaptığı konuşmada, Mesleki Eğitim Merkezlerinde (MESEM) eğitim gören bireylerin, hem çalışma hayatına atılma hem de kendi işlerini kurma imkanı elde ettiklerini belirtti.

Kentte faaliyet gösteren iş kollarının en büyük ihtiyacının ara eleman olduğunu vurgulayan Şahin, "Bu doğrultuda çok sayıda meslek lisemiz bulunmaktadır. Meslek liselerimizde eğitim gören son sınıf öğrencilerinin, hayatlarının bu önemli dönemecinde doğru kararları verebilmeleri, eğitimini aldıkları alanlara yönelebilmeleri ve kendilerine sunulacak imkanların firma yetkilileri tarafından anlatılması açısından bu program çok önemli bir yere sahip." ifadelerini kullandı.

Şahin, bu tür çalışmaların iş gücünün hızla vasıflı hale gelmesine ve katma değeri yüksek iş imkanlarının vatandaşlarla buluşturulmasına önemli katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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