İsviçre\'de binlerce kişi Gazze için ateşkes talebiyle yürüdü

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İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanan binlerce kişi, Gazze için "acil ateşkes" talebiyle yürüyüş düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği önünde toplanan göstericiler, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki halka destek için şehir merkezinde saatlerce yürüdü.

Göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ile Filistin halkıyla dayanışma mesajı içeren dövizler taşıdı.

Filistin yanlısı göstericiler, son dönemde İsrail'in iddialarının ardından, birçok bağışçı ülkenin finansal destek sağlamayı durdurduğu BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) destek açıklamasında bulundu.

Gazze'deki saldırılara tepki gösteren eylemciler, Filistin lehine İngilizce, Fransızca ve Arapça sloganlar attı. Yürüyüş, BM Cenevre Ofisi önünde son buldu.

Eyleme, toplumun her kesiminden binlerce kişinin yanı sıra İsviçre ve Fransa'dan siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Gösteriye katılan İsviçreli Maria Watzlawıck, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkının yaşama, uyuma, çalışma, seyahat etme ve yemek yeme gibi temel haklara sahip olması gerektiğini söyledi.

Watzlawıck, "(Filistinlilerin açlıktan ölmesi) Bu tamamen adaletsizliktir. Pek çok Avrupalı ile hükümet bu durumun suç ortağıdır. (Gazze konusunda) Avrupa'daki hükümetlerin çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Hükümetler sadece İsrail'e 'dur' demeli. Para, silah ve bomba göndermeyi durdurmalı. Soykırım hükümetine desteklerini durdurmalı." dedi.

İngiliz Jill Collinge, "Gösteriye Gazze halkına destek, ateşkes çağrısında bulunmak ve bunun (saldırıların) durdurulması için katıldım. Savaş başlamadan önce her gün Gazze'ye yaklaşık 400 tır giriş yapıyordu. 7 Ekim'den bu yana pratikte hiçbir şey olmuyor ve İsrailliler yardım tırlarının sınırdan girmelerini engelliyor." dedi.

İsviçreli Theo Keel ise Gazze için barış gerektiğini ve "savaşın Gazze halkı için çok tehlikeli olduğunu" kaydetti.

Keel, "Gazze için ateşkes çağrısında bulunuyorum." şeklinde konuştu.